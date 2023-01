Yuliana Ortiz Ruano: Una voz narrativa llena de ritmos

En su edición española de diciembre la revista estadounidense Vanity Fair publicó una lista de 21 libros que recomendaba para regalar en las fiestas de fin de año y colocó en segundo lugar Fiebre de carnaval, aquella novela sobre la que hace poco, en su Twitter personal su autora, la ecuatoriana Yuliana Ortiz Ruano, evidenciara cierta sorpresa: “Todavía no puedo creer que a la gente en Ecuador le guste tanto. Impactada”.

Pero no solo sucede con los ecuatorianos. Además de la reacción que ha generado en España, tras su publicación en este país europeo por el sello La Navaja Suiza (octubre, de 2022), volvió a ser noticia la tercera semana de enero, cuando se anunció -para una nueva sorpresa de su autora- que su obra ganó el Premio IESS a la Ópera Prima, en Italia.

Un premio “dirigido a autores emergentes menores de 35 años, con el objetivo de identificar y difundir nuevas voces de la literatura latinoamericana aún no traducidas ni publicadas en Italia”, según se menciona en el concurso que este año recibió a representantes de 20 países de Latinoamérica.

“No, no soy una persona que escribe esperando demasiado, si no que te escribo porque me interesa la escritura más que cualquier otra cosa”, le aclaraba a EXPRESO cierto mediodía de enero, en uno de los pisos de la monumental biblioteca de la Universidad de las Artes, sobre lo que implicaba para ella haber ganado el premio de Italia.

Otros premios. Ganó el primer lugar del Concurso Nacional de Literatura (poesía), Libre Libro 2019. Mención de honor en el nacional de poesía Paralelo 0 (2017).

Lo que sí reconoció es que el premio determina que quienes valoraron su obra -el jurado-, fue gente especializada -académicos, literatos, editores y traductores-, los que entre algo más de 60 obras decidieron que la suya era la ganadora. “Para mí eso sí es muy importante”.

Fiebre de carnaval abarca, en 16 capítulos y 167 páginas, la vida y los mundos de una niña. Una obra, que según Vanity Fair, “te zarandea e hipnotiza desde la primera página”.

Tras su publicación en España, esta novela no deja de sorprender a su autora, quien suele ser descrita en reportes de prensa en los medios españoles, como una “poeta con un par de libros publicados y textos en antologías de una decena de países”, que es además de investigadora en Literatura y Artes y una consumada DJ de música negra.

La obra en sí narra la historia de Ainhoa, una niña de 8 años de la isla de Limones (provincia de Esmeraldas), y que gracias a una serie de recuerdos “se construye una novela en la que la cronología es imperceptible, y que da forma al cuerpo de la niña-máquina deseante, que a su vez es el de las mujeres que la criaron”, aduce la editorial La Navaja Suiza en su presentación para los medios.

Yuliana Ortiz (Esmeraldas, 1992) ya ha publicado obras en poesía, como Sovoz (2016), Canciones desde el fin del mundo (2018) y Cuaderno del imposible retorno a Pangea (Ediciones Libros del Cardo, Valparaíso, 2021 - Recodo Press, Quito, 2021 - Amauta & Yaguar, Buenos Aires, 2022). Su trabajo ha obtenido premios y textos suyos aparecen en revistas y antologías digitales e impresas de México, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, EE. UU., España y Portugal.

Cuando se le menciona que su obra, más allá de su sorpresa, está resultando todo un éxito, ella aclara que lo que ocurre con su libro ahora tiene que ver más con otro tipo de satisfacción. “Me gusta pensarlo como una cosecha que vengo haciéndola desde hace una década”.

El proceso de Fiebre de carnaval

Yuliana Ortiz describe a Fiebre de carnaval como una obra llena de reinterpretaciones de oraciones cristianas en claves poéticas, con mucha música de por medio. Sus 167 páginas son producto de un largo proceso de investigación, que llegó a tomar forma durante los largos períodos de encierro por la pandemia, en 2020. “Es una obra que trabaja la infancia porque tiene un concepto y una forma estética que venía investigando en obras de cabecera con autores caribeños”. Aunque se trata de una niña esmeraldeña como ella, la autora aclara que su personaje “tiene que ver con muchas cosas. Me han dicho que es una novela que condensa mucha infancia de la Costa, de aquellas niñas que viven cerca del mar”. En todo caso, la novela está ambientada en una casa del barrio la Guacharaca en la ciudad de Esmeraldas, en los aciagos días de la crisis económica de finales de los 90 y del proceso migratorio que encunó.