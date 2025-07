Fedeguayas conmemoró 103 años con homenaje a expresidentes y autoridades

La Federación Deportiva del Guayas (Fedeguayas) conmemoró 103 años de vida institucional con una emotiva sesión solemne que reunió a autoridades locales, así como expresidentes de la entidad, entre otras personalidades, en un acto desarrollado en el antiguo coliseo Naranja.

Roberto Ibáñez, presidente de la institución, encabezó el acto, hizo un repaso de sus cinco años de gestión y entregó varios reconocimientos, entre ellos a los expresidentes Francisco Jiménez, José Luis Contreras y Roberto Gilbert Febres-Cordero, a quienes calificó como referentes en la historia de Fedeguayas.

Como presidente de Fedeguayas y como alguien que creció entre estos colores, me honra conmemorar este nuevo aniversario.

Como presidente de Fedeguayas y como alguien que creció entre estos colores, me honra conmemorar este nuevo aniversario.

Tenemos mucho por agradecer, pero también mucho por hacer.

El asambleísta nacional Andrés Guschmer rindió también homenaje a la institución y reconoció el trabajo de la matriz provincial del deporte en la recuperación de escenarios deportivos y méritos con sus atletas.

“Cuando decidí postularme a la presidencia de Fedeguayas, sabía que tenía un gran reto, porque conocía la obra de quienes me precedieron. En cada lugar que he liderado, siempre he buscado fortalecer, transformar y dejar una huella positiva. No fue fácil, especialmente al inicio, por la pandemia, pero logramos salir adelante”, expresó Roberto Ibáñez.

Entre las autoridades presentes destacaron Santiago Lebed, director zonal del Ministerio del Deporte, Andrés Mora, delegado de la Gobernadora del Guayas, Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional Zona 8 y los expresidentes galardonados: Roberto Gilbert, Francisco Jiménez y José Luis Contreras.

