Disney World revela fechas y detalles de sus nuevas atracciones para 2025 y 2026

Disney World anunció la apertura de nuevas atracciones para 2025 y 2026, incluyendo la montaña rusa de los Muppets

Walt Disney World Resort se prepara para sorprender a sus visitantes con tres grandes novedades que llegarán entre finales de 2025 y comienzos de 2026. El gigante del entretenimiento presentó los detalles de nuevas atracciones, remodelaciones y experiencias inmersivas que prometen redefinir la magia de sus parques temáticos.

Entre las principales novedades destacan la primera montaña rusa inspirada en los Muppets, la reapertura del icónico Big Thunder Mountain Railroad y el estreno de un espectáculo único en 4D: Zootopia: Better Zoogether.

Los Muppets llegan a Rock 'n' Roller Coaster

Disney's Hollywood Studios se prepara para recibir en 2026 la Rock 'n' Roller Coaster protagonizada por los Muppets, una atracción que combinará adrenalina, música y humor.

Los visitantes accederán tras bambalinas al estudio para encontrarse con los ingenieros de audio pingüinos y, luego, abordarán una limusina ultrarrápida para recorrer la ciudad rumbo a un espectáculo encabezado por Animal, Dr. Teeth y la banda Electric Mayhem.

El diseño de la atracción será un homenaje al estilo psicodélico de los Muppets, con colores vibrantes, detalles ocultos y referencias icónicas que harán de la experiencia algo único para fans de todas las edades.

Big Thunder Mountain regresa con sorpresas

La clásica atracción Big Thunder Mountain Railroad del Magic Kingdom reabrirá en 2026 tras una remodelación completa “de la cima de la montaña hasta la profundidad de las cavernas”.

La nueva versión incluirá efectos visuales avanzados y ambientes inmersivos, como cavernas naturales llenas de piscinas fosforescentes, estalagmitas y estalactitas iridiscentes, que llevarán la experiencia a otro nivel.

Zootopia: Better Zoogether!, estreno en noviembre

El 7 de noviembre de 2025, Disney’s Animal Kingdom estrenará Zootopia: Better Zoogether!, un espectáculo en 4D inspirado en las películas Zootopia y Zootopia 2.

La experiencia reunirá a personajes icónicos como Judy Hopps y Nick Wilde en el Teatro Árbol de la Vida e incluirá:

Patinaje sobre hielo en Tundratown

Natación sincronizada desde Marsh Market

Espectáculos de drones sobre Little Rodentia

Un cierre musical protagonizado por la superestrella Gazelle

Además, los visitantes podrán interactuar con Judy y Nick en el Zoogether Day Gathering Spot ubicado en Discovery Island.

