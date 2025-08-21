Maykel y Ren Kai cantan juntos en Radio Punto Rojo

Los cantantes ecuatorianos Maykel y Ren Kai comparten con sus fans su nueva canción Quédate, una combinación de dos culturas

Maykel Cedeño y Ren Kai hacen vibrar el espacio de Radio Punto Rojo con sus canciones.

Ren Kai y Maykel Cedeño mezclaron dos culturas cuando presentaron su sencillo Quédate, en el piso 10 de las instalaciones de Radio Punto Rojo, como parte de su repertorio de canciones. La fusión de español y mandarín en la letra conquistó al público, que vivió un concierto íntimo y cargado de emociones el pasado 20 de agosto.

Jóvenes y adultos ocuparon todos los asientos a la espera de los cantantes, al tiempo que la sala se llenaba de risas y tarareos improvisados por parte de los fanáticos.

Cuando por fin aparecieron en escena, los gritos y aplausos no se hicieron esperar. Maykel y Ren Kai conectaron de inmediato con sus seguidores a través de canciones cargadas de romanticismo y melancolía.

Maykel interpretó temas como Violeta y A prueba de todo, mientras Ren Kai emocionó con La Verdad y Feeling, coreadas por todo el público alrededor.

¿Cuándo viene Danny Ocean a Guayaquil?: Los detalles de su concierto Leer más

El momento más esperado llegó con la primera interpretación en vivo de Quédate, una canción que une dos idiomas y que, según palabras de Maykel Cedeño, nació casi por accidente. La bachata fue acompañada por los pasos de baile de Ren Kai, mientras Maykel lo respaldaba con el piano.

“¡Temazo!”, se escuchaba entre el público, mientras los teléfonos no dejaban de grabar y la emoción se percibía en el ambiente. “Fue un sueño hecho realidad”, expresó Micaela López, admiradora de los artistas, quien destacó que este tipo de propuestas son una forma de conectar con la gente y visibilizar el talento ecuatoriano.

Mientras los acordes sonaban Maykel añadió que: “Dios nos puso en el día indicado, en el momento indicado”, resaltando su misión junto a Ren Kai: llevar la música más allá de fronteras y motivar a otros artistas ecuatorianos a unirse en proyectos colaborativos.

¿Hubo más que música?

El concierto no solo fue musical, también incluyó interacción directa con los fans, preguntas espontáneas e incluso la revelación de cómo nació la letra en mandarín. La noche cerró con firmas de autógrafos y una foto grupal en la que los fanáticos posaron junto a sus ídolos para inmortalizar la experiencia.

Entre gritos y aplausos los fanáticos coreaban las canciones de Maykel y Ren Kai al unísono. Francisco Flores

Como complemento a este evento, Ren Kai anunció que el próximo 5 de septiembre dará su primer concierto en vivo en el Teatro Sánchez Aguilar, con una propuesta que promete ser no solo musical, sino también gastronómica, bajo la temática Entre monos y dragones.

Con Quédate, Ren Kai y Maykel demuestran que la música puede resonar fuerte en el corazón de sus seguidores, quienes disfrutaron cada momento con entusiasmo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!