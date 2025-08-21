Marcela Aguiñaga se adentra en el corazón de TikTok: así será su visita a México

La prefecta del Guayas se prepara para conocer las oficinas y explorar cómo la plataforma llega a millones en la región

Un viaje al corazón de TikTok. Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, viajará a Ciudad de México para visitar las oficinas de TikTok, una de las plataformas digitales más influyentes del mundo. Durante su estadía, según lo dio a conocer en un video colgado en sus cuentas oficiales, conocerá de primera mano cómo funcionan las herramientas de la plataforma, las tendencias globales y la modalidad de comercio electrónico TikTok Shop, que podría llegar a Ecuador.

La prefecta participará de capacitaciones, reuniones con especialistas y experiencias inmersivas en los espacios de grabación y coworking de la compañía, diseñados para creadores y marcas en Latinoamérica.

Esta visita refleja cómo las instituciones buscan explorar nuevos canales digitales para conectarse con la ciudadanía, mientras Aguiñaga combina su gestión con un estilo cercano y creativo en redes sociales.

El lado digital de la prefecta

En TikTok, Marcela Aguiñaga suma casi 285.000 seguidores, con quienes comparte desde gestiones públicas y obras de infraestructura hasta momentos de entretenimiento y celebraciones especiales. Sus publicaciones incluyen desde anuncios culturales hasta eventos como Anime Weekend, donde se ha caracterizado por disfrazarse de personajes de Naruto, o su participación en Halloween como Tristeza, de la película Intensamente.

Su forma de comunicarse en redes, a juicio de los internautas, la ha colocado como una de las autoridades que logran conectarse con públicos jóvenes y generando interacción directa con la ciudadanía.

La prefecta acumula casi 285.000 seguidores en TikTok, donde comparte su día a día, gestiones y actividades de entretenimiento.

Las oficinas de TikTok en Ciudad de México

Ubicadas en Polanco, las oficinas ocupan cerca de 7.000 m² distribuidos en cuatro niveles, con espacios de coworking, salas de reunión, estudios de grabación y murales que reflejan la identidad mexicana. Según información pública, las oficinas de Tik Tok en México son las segundas más grande de la empresa en Latinoamérica, después de São Paulo, y funciona como hub creativo para coordinar campañas y proyectos regionales en Centro y Sudamérica.

Allí, la prefecta tendrá acceso a herramientas que permiten desde la producción de contenidos hasta la planificación de estrategias digitales, en un entorno diseñado para potenciar la creatividad y la innovación.

TikTok suele invitar a creadores de contenido y empresas a sus oficinas en México para fortalecer el ecosistema de la plataforma, ofreciendo talleres, entrenamiento personalizado y oportunidades para conectar con la comunidad y la marca. El objetivo es brindar herramientas y estrategias para el crecimiento digital, el desarrollo de contenidos, la promoción de productos y la integración de negocios al mercado de TikTok, como TikTok Shop y TikTok para MiPymes.

