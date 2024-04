Marcela Aguiñaga: "Desde 'pelada' he sido resabiada"

La entrevista con Marcela Aguiñaga (50), prefecta del Guayas, fue en una semana en la que prefería evitar los temas políticos por la tensa situación que el país vive con México. Respondió todas las preguntas de EXPRESIONES sin ponerle pero a nada.

La farándula y la política se juntan en esta entrevista. ¿Puede ser una mezcla explosiva?

¿Será? Sigo muy poco a la farándula, siempre andan embroncados.

¿Y qué me dice de los políticos? No se quedan atrás.

Eso tenemos en común, pero ustedes se meten en la vida privada, aquello es más duro.

Desde que llegué para entrevistarla he escuchado que sus colaboradores la llaman la Jefa.

Me lo dicen con cariño, pero también tienen claro que soy una jefa media jodida y exigente.

¿Qué tan jodida?

Del 1 al 10, yo digo que soy buenísima, pero debe preguntarle a ellos (risas). Todo quiero que salga bien y rápido. Siempre he sido muy competitiva, lo que hace que sea más exigente de lo normal.

¿Así es siempre?

Para todo. Lo era con mis hermanos, en el deporte. Tal vez no era la que sacaba mejores notas. Era una alumna regular. Solo lo que me gustaba estudiaba. Estuve en varios colegios, me gradué en el Nuevo Mundo. Mi papá (Roosevelt Xavier) siempre me decía: “No te pido que seas la mejor alumna, pero tienes que pasar de año, es tu única obligación en esta casa”.

Es obvio que es una mujer de carácter fuerte, controversial y que no se deja. ¿Aquello lo aprendió de convivir con cuatro hermanos?

Soy la única mujer, la segunda. Aquello hizo que sea más dura, me tocó convivir con hombres, aprender a jugar sus juegos, a pelearme también con ellos y a defenderme. Aunque somos muy unidos, también somos distintos. Desde ‘pelada’ siempre fui resabiada.

El 25 de abril está de mantel largo... 51 años de vida y no parece.

Aparento ser una mujer de 35. Practico ejercicio, no para verme guapa, sino para canalizar las emociones. Me levanto a las 05:15. Antes corría, pero por seguridad se lo ha restringido. Voy al gimnasio muy temprano, excepto si mi equipo de comunicación me pone una entrevista.

¡Mierda llegué a los 50! es un famoso libro. ¿Usted dijo esa frase cuando cumplió esa edad?

No me pesan mis años. Siempre digo mi edad. Me siento orgullosa de lo mucho o poco que he alcanzado.

Es farrera, así que seguro hay algo preparado...

Siempre organizo algo para mi cumpleaños, esta vez no hay nada. Espero que mi equipo me sorprenda. Me las he farreado todas, siempre me ha gustado la música, la salsa, así como Karol G. Sueño con irme a sus conciertos. Ya estuve en el de Bogotá, Colombia; espero que venga a Ecuador. En todas mis edades farreé. Aunque cuando era muy ‘pelada’ no tanto porque mi papá era muy exigente y no me dejaba salir. Contaré un secreto, pero que nadie lo sepa. Él me iba a dejar a una fiesta y nos escapábamos a otra. Eran otros tiempos, más sanos.

Según los horóscopos, el tradicional y el chino, es tauro y buey.

Soy una tauro marcada, tierra total. Enérgica, testaruda, competitiva, muy hogareña y solidaria. Me gusta comer, vestir y verme bien. Lloro muy poquito. Siempre creemos que tenemos la razón y nos queremos salir con la nuestra. Ya no hago tanto berrinche, cuando era más ‘pelada’ podía invitar a pelear a cualquiera.

¿Le leen el Tarot?

No soy de temas esotéricos. La última vez que me hice leer las cartas fue por insistencia de mi novio, Mauricio Gim, en México. Siempre cargo una pulsera roja. Me encanta meterme en el mar para sacarme lo malo, al menos voy una vez al mes a la playa. Además me baño en pétalos de flores en fin de año.

Los expertos dicen que los eclipses influyen en las personas. ¿Lo cree?

Mi novio (Mauricio Guim) es muy creyente en aquello. Ese día (el lunes 8) no salió, se quedó en casa y me pidió que me vista de blanco. Mi perrita, Patria, no quería jugar. Creemos que era por el eclipse.

"Soy resiliente"

Siempre ha sido muy fashion, ahora es más informal...

Mi estilo ha cambiado. Cuando fui ministra de Ambiente, a los 33 años, mi equipo de Comunicación me pedía que vista más formal. También lo hacía cuando fui legisladora. Veo las fotos de ese entonces y digo que vestía como veterana. Ahora en la Prefectura luzco súper informal y prefiero el blanco, los colores claros. Uso tenis, no sé cómo aguantaba antes con tacos desde las ocho de la mañana hasta la noche. Luego de la COVID-19 todo es más natural. Opto por la moda nacional, creaciones de Mónica Campaña. Compro también prendas importadas.

Su colección de zapatos es famosa. ¿Y qué hizo los Ferragamo que dieron tanto de qué hablar?

Ahí tengo mi colección. De vez en cuando uso los Ferragamo.

Cuando se para frente al espejo, ¿qué ve?

Veo a una mujer que ha superado adversidades. Me quedé huérfana (de madre) muy pequeña. Iba a cumplir siete años. Por ello mi papá es mi eje, me parezco a él en el carácter y en los gestos. Me he caído, pero he tenido la capacidad de levantarme. Aquello no quiere decir que no haya dolido. Soy resiliente.

Algunos pajaritos de su equipo contaron que está a dieta. ¿Lo cree necesario?

Digo que estoy a dieta, pero como de todo, una pasta o un bolón, sin cargo de conciencia. Al día siguiente hago ejercicio. No consumo azúcar. Me encanta el capuchino con bebida de almendra.

“Yo me burlo de mí”

Enamorada y en paz. Cortesía

¿A veces se ríe de sí mismo?

Yo me burlo de mí. Al principio me costaba, como cuando dijeron que tenía un video tres x. Ahora me río porque me hicieron famosa. La política tiene muchas miserias y es cruel, pero también un lado maravilloso.

Cuando vuelve a casa, con los suyos, ¿es tan perfecta?

Soy muy ordenada, obsesiva compulsiva. Los armadores de mi clóset son del mismo color, la ropa la coloco por colores. No importa si me demoro 15 minutos más, pero tengo que dejar hasta el último vaso limpio antes de irme. Necesito que mi casa esté en orden, eso me da paz y armonía. Con Mauricio tengo la pelea pérdida, se levanta más tarde que yo. Nunca tiende la cama. Cocino poco. A la única que le cocino ahora es a Patria (la mascota).

En los tiempos que corren se vive estresado. ¿Tiene ansiedad por algo?

Me da ansiedad que mi familia tenga algún problema o por situaciones de salud. Que la gente falle me da frustración. La canalizo con el ejercicio, no comiendo.

¿Ya está lista para correr hasta Carondelet?

(Risas) Por ahora solo prefecta del Guayas. Debo cumplir y honrar el compromiso que hice.

Cuando se está en el poder, hay mucho ‘perro’ o adulador. ¿Cómo se los quita de encima?

Hay montones. Tengo 14 años en la política y me he encontrado con los Judas, los que traicionan, y con los Pedro, que desconocen o niegan. En esos casos, ellos no existen. En la política hay que tener el cuero duro.

En entrevistas pasadas decía que no se tomaría un café con Fernando Villavicencio. ¿Ahora con quién no se lo tomaría?

No quiero subirle el perfil a nadie. En estos momentos creo que hasta con Janeth Hinostroza podría tomármelo.

“El mejor estado es enamorada y en paz”

¿Con cuál de sus sentidos no podría vivir?

Quizá no podría vivir sin vista, disfruto lo que veo.

La Prefectura firmó un convenio con la Catedral de Guayaquil para impulsar lo turístico. ¿Ya se confesó con el rector, el padre Francisco Sojos?

Uy... Soy católica, pero mala practicante. Nos conocemos, él estudió en el Nuevo Mundo.

¿A quién le pediría perdón?

A todo el que le haya fallado, a todo el que haya maltratado de palabra. A veces por situaciones económicas se despide personal.

"Me veo retirada en la playa, apoyando a mi novio en sus negocios. Soy activa, no me veo en casa tejiendo. Siempre pensé en tener una mega cafetería de especialidades. No hay espacios amigables para las mascotas, me encantaría emprender en algo así".

Prefecta del Guayas



En estos momentos de su vida, ¿cuál considera que es el mejor estado: soltera, casada o divorciada?

El mejor estado es enamorada y en paz. Ahora lo estoy, sin amores tóxicos que limiten.

Por la forma en que habla se nota que es así. ¿Formalizará su relación?

Se lo he insinuado al Chino, pero todavía no me propone matrimonio (risas). Está medio lento. ¿Qué hacemos? Vamos a cumplir tres años, vivimos juntos desde hace algún tiempo. Él se ha divorciado tres veces, yo una. Es once años mayor que yo. Me han tocado guapo, feo, feísimo, joven, grande... pero siempre inteligentes. Apoyo el producto nacional.

La expresentadora María Teresa Guerrero ha sido criticada por no ser madre. En su caso, ¿nunca lo consideró?

Nunca ha sido meta de vida. Admiro y valoro sobre todo a las madres que han criado hijos solas. Lo más cercano a la maternidad es criar a Patria.

Desde que llegó Patria a su vida, ¿hay un antes y un después?

Así es. Es una perrita rescatada que llegó en mal estado a la Prefectura. Ahora está hermosa, llena de amor y muy aniñada para mi gusto. Me acompaña al trabajo. Va a cumplir cinco meses. Desde niña no tenía perros, me cogió como nueva. Mauricio dice que soy una buena madre y consentidora, logró lo que yo nunca pensaba hacer.

