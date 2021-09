En septiembre del año pasado, la abogada y política guayaquileña Marcela Aguiñaga, exministra de Estado, respondió las preguntas de El Cuestionario. Un año después, nos volvemos a encontrar con la exasambleísta, quien tiene novedades que contar.

De un año para acá, muchas cosas han pasado con usted. ¿O me equivoco?

Muchísimas cosas. Ha corrido mucha agua bajo el puente.

Como el hecho de que ahora es presidenta del movimiento Revolución Ciudadana.

Luego de cuatro años de haber luchado para tener nuestro propio movimiento con nuestra identidad y nuestros colores e historia, finalmente lo logramos.

Vianna Maino: "Quien acceda a mi vida, encontrará un torbellino" Leer más

Hoy, presidenta del correísmo. Mañana, ¿presidenta de la Asamblea o presidenta de la nación?

Es muy apresurado decirlo, vamos un paso a la vez. Soy la primera mujer que representa a esta fuerza política a nivel nacional. Los demás partidos suelen darles estos espacios a los caballeros. Creo que este es el tiempo de las mujeres.

Entonces es la única que saca la cara por las mujeres.

Ahora sí, en un partido de esta magnitud. Hay mucho del discurso de las mujeres empoderadas que todavía no asumen ciertos políticos. Hay que abrir paso para las que vienen, ese es el desafío.

¿Y es mujer de dar con la correa, usar el látigo o estrechar lazos?

Todo tiene su momento. Hay instantes en que hay que dar con la correa y otros en los que definitivamente hay que tender puentes. Ecuador hoy necesita de mucha madurez política, dada la grave crisis económica que se vive. Conversar en política no es del otro mundo.

Entonces sí le gustan los lazos.

No me gustan ‘los lazos’ (sonríe). Sí me agrada el diálogo, que es diferente. Hacerlo en política es un arte.

Si yo le obsequiara una perrita collie, ¿le pondría Lassie?

No, le pondría Esperanza.

¿En política, qué no perdona?

No perdono la traición ni la deslealtad ni la ingratitud. Y lamentablemente en el camino de la política son muchas de esas piedras las que encuentras. Y también para nosotras las mujeres. Esos obstáculos hay que vencerlos: la misoginia, el patriarcado, la calumnia. A las mujeres se nos mira no solo nuestro estatus económico, sino también si estamos casadas, solteras o divorciadas, si tenemos o no hijos y, si los tenemos, qué cantidad. Hay que construir para lograr una sociedad más igualitaria.

En nuestra última conversación me dijo que era una mujer muy competitiva. Usted que es buena nadadora, ¿con quién le gustaría disputarse un clavado y ver quién llega primero a la meta?

Oktoberfest, la alegría alemana, otra vez en Guayaquil Leer más

Con una mujer y podría ser Cristina Reyes. Pensé que el PSC le daría un espacio de magnitud para llegar a dirigir una organización política. Ella ha sufrido también como muchas mujeres en la política. Abrirse paso y quitarles eso a los hombres no es fácil. La invitaría a competir en unos 25 metros de estilo libre.

A usted no me la imagino llorando.

Sí lloro.

¿Llora o Llori?

Llori jamás. Llorona sí, con las películas o con un libro.

La exasambleísta está volcada a los estudios y a su estudio jurídico. Christian Vinueza

Siendo tan disciplinada como dice, ¿se ha saltado las reglas?

Soy disciplinada. No sé si sea bueno saltarse (las reglas). A veces creo que hay que seguirlas, pero debes usar estrategias para ser más eficiente y llegar a la meta.

Hablando de actividades más lúdicas, ¿cuál es su canción favorita en un karaoke?

Mujer de hierro, de Marisela.

Es lo que usted proyecta.

Evelyn Vanessa Calderón planea un eurotrip con Juan Rescalvo Leer más

Soy una melcocha detrás de la mujer de hierro.

¿Y qué requiere para fundirse?

(Risas) Puede ser la pasión.

¿Y quema?

También, soy puro calor y fuego (risas).

Y deja algo por ahí o arrasa con todo a su paso.

Sí dejo cosas por ahí y que las apaguen otros... a veces.