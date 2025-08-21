Expreso
Jessica Palacios
Jessica Palacios cuando recibió los oros que la acreditan como 'dueña y ama' de los 63 kg en la categoría 63 kg panamericana.Cortesía / COE

Jessica Palacios Dajomes, oro y récord panamericano: El legado sigue creciendo

La pesista ecuatoriana arrasó en las tres modalidades de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

La familia Dajomes sigue escribiendo con oro su apellido en las pesas de ecuador y la región. Este jueves 21 de agosto, Jessica Palacios Dajomes, la hermana menor de Neisi y Angie -campeonas mundiales y medallistas olímpicas-, se consagró con autoridad monarca de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 al dominar las tres modalidades de los 63 kilogramos.

Con 100 kilos en arranque, 122 en envió y un total olímpico de 222 kg, la deportista juvenil se quedó con todos los oros de la competencia y estableció un nuevo récord panamericano junior.

"Siempre trato de superarme, de mejorar mi marca personal y esta vez se dio. En la planificación estaba romper el récord, incluso se hizo con 3 kilos en el total. Se vienen cosas importantes", dijo emocionada la deportista de 18 años, que no dudó en dedicarle las medallas a su entrenador y a sus hermana, a quienes calificó como "principal motivación".

La Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports) escribió en su cuenta oficial de Instagram: "Legado que sigue creciendo", por la relación de las destacadas hermanas pesistas de la Amazonía ecuatoriana.

El oro de Jessica no fue este jueves el único de la jornada tricolor, más temprano los karatecas Jahaira Manrique se colgó el oro en kumite +68 kg, tras un intenso combate ante la brasileña Bárbara Amaral; mientras que César Vallejo alcanzó plata en kumite +84 kg, luego de una final muy disputada frente al venezolano Joaquín Sánchez.

La tricolor Carmen Alder fue medalla de bronce en los 1500 metros de atletismo. La noche anterior, Jeremy Peralta fue lo destacado de la fecha con oro en la lucha grecorromana de los 67 kg, tras imponerse 9-7 a Yonat Veliz de Cuba.

