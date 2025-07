Renata Redrován brilla en Sudamericano de Karate y apunta al oro Panamericano 2025

El Campeonato Sudamericano de Karate 2025 en Brasil fue el escenario del brillante debut internacional de Renata Redrován, la joven karateca ecuatoriana que, a sus 15 años, demostró su potencial al colgarse la medalla de bronce en la categoría 14-15 de Kata individual.

Aunque este logro es significativo en su primera incursión fuera de Ecuador, la actual campeona nacional confiesa que se quedó con la "pica" de no haber alcanzado el anhelado oro.

Un sueño cumplido con el reto de los nervios

Para Renata, competir en el extranjero era un sueño de años. “Esto era algo que venía deseando hace muchos años, ya quería ir a otro país para competir”, confiesa la atleta, quien practica karate desde los cinco años.

La guayaquileña se quedó con la pica de ganar el oro en el Sudamericano. Cortesía

Su felicidad en el Sudamericano era palpable, pero la presión de la alta competencia también hizo de las suyas. “Estaba muy feliz, pero los nervios me jugaron en contra, porque no me dejaron mover como quería”, relató.

"Me sentía robotizada": los nervios jugaron en contra de su rendimiento



La joven promesa explicó cómo la tranquilidad en los calentamientos se desvanecía al pisar el tatami. “Me di cuenta porque no sentía que estaba haciendo las cosas bien, me sentía robotizada”, detalló sobre su desempeño, especialmente en la semifinal contra Brasil.

Intentó controlar la ansiedad con humor: “Traté de pensar en algo chistoso para calmarme, pero no funcionó. No pude hacer una buena presentación en esa pelea. Por suerte, en el combate por el bronce me sentí mejor y gané”.

La mirada puesta en el oro panamericano

A pesar de los nervios que le impidieron mostrar su máximo potencial, Renata valora enormemente su medalla de bronce. “Me encantó ganar esta medalla, porque no muy seguido se va a otro país y se consigue una”, afirmó.

Pero su hambre de gloria sigue intacta. Ahora, su mente está puesta en los Juegos Panamericanos Junior de Paraguay 2025, que se disputarán en Luque del 21 al 23 de agosto. “Quiero ganar el oro en los Panamericanos”, afirmó con determinación.

Renata Redrován ya se prepara para el Panamericano de Paraguay 2025. FRANCISCO FLORES

El desafío de la financiación

Aunque Renata se siente lista para enfrentar este nuevo desafío, un obstáculo fuera del tatami amenaza su participación: la falta de recursos económicos. Junto a su madre, Vanessa, quien la acompaña en cada competencia, la joven atleta enfrenta el reto de reunir aproximadamente 5.000 dólares para cubrir los gastos de viaje, estadía y alimentación.

“Muero de ganas por ir a los Panamericanos. Me siento preparada para ganar el oro, pero todo depende de si logro reunir el dinero”, lamentó. El tiempo apremia para esta talentosa karateca que busca dejar el nombre de Ecuador en lo más alto del podio internacional.

