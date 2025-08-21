Expreso
Americup y Eurobasket, por DIRECTV y DGO
Americup y Eurobasket, por DIRECTV y DGODIRECTV

Americup y Eurobasket: cuándo y dónde ver todos los partidos 

DSports transmitirá la Copa de las Américas y el torneo europeo

DSPORTS ofrecerá la mayor cobertura de los torneos internacionales en donde se destacan todos los partidos de la Copa de las Américas y la participación de las principales figuras de la elite del básquet en el prestigioso campeonato de selecciones europeas: Giannis Antetokounmpo (Grecia, Milwaukee Bucks), Luca Dončić (Eslovenia, Los Ángeles Lakers) y Nikola Jokic (Servia, Denver Nuggets), entre otros.

Desde el 22 al 31 de agosto se desarrollará la vigésima edición del torneo más importante del continente americano a nivel selecciones. Será la primera vez que Nicaragua sea sede del evento y, en consecuencia, debutará en el campeonato en condición de anfitrión, compartiendo el Grupo C con Argentina, República Dominicana y Colombia.

Por su parte, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas se enfrentarán entre sí en el Grupo A y Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico chocarán en la primera fase del Grupo B. DSPORTS y DGO transmitirán todos los partidos con algunos de ellos en exclusiva.

Además, la señal deportiva ampliará su cobertura de básquet transmitiéndola 42°edición del prestigioso campeonato de selecciones europeas en las que se destacan grandes figuras de la NBA. Se disputará a partir del del 27 de agosto hasta el 14 de septiembre en Letonia, Finlandia, Polonia y Chipre. Todos los partidos estarán disponibles en DSPORTS y DGO.

FIBA Americup 2025


DÍA
HORA
PARTIDO
CANAL 		   
Disponible
   en DGO   
   
22/8   		    
14:10   		    
PANAMÁ vs.   PUERTO RICO   		    
DSPORTS 614 /   1614 HD   
   
16:40   		    
VENEZUELA vs.   CANADÁ   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
19:40   		    
NICARAGUA vs.   ARGENTINA   		    
DSPORTS 612 /   1612 HD   
   
   		    
22:10   		    
REPÚBLICA   DOMINICANA vs. COLOMBIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
23/8   		    
   		    
   		    
   
   
14:10   		    
BRASIL vs.   URUGUAY   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
16:40   		    
ESTADOS UNIDOS vs.   BAHAMAS   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
19:40   		    
PUERTO RICO vs.   VENEZUELA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
   		    
22:10   		    
CANADÁ vs.   PANAMÁ   		    
DSPORTS 614 /   1614 HD   
   
24/8   		    
   		    
   		    
   
   
14:10   		    
ARGENTINA vs.   REPÚBLICA DOMINICANA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
16:40   		    
BAHAMAS vs.   BRASIL   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
19:40   		    
COLOMBIA vs.   NICARAGUA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
22:10   		    
URUGUAY vs.   ESTADOS UNIDOS   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
14:10   		    
PANAMÁ vs.   VENEZUELA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
16:40   		    
ARGENTINA vs.   COLOMBIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
19:40   		    
REPÚBLICA   DOMINICANA vs. NICARAGUA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
   		    
22:10   		    
CANADÁ vs.   PUERTO RICO   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
26/8   		    
   		    
   		    
   
   
19:10   		    
URUGUAY vs.   BAHAMAS   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
26/8   		    
22:10   		    
ESTADOS UNIDOS vs.   BRASIL   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   		    
Disponible
   en DGO   
   
28/8   		    
4tos de final    		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
30/8   		    
SEMIFINALES    		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
31/8   		    
FINAL    		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   

FIBA Eurobasket, en exclusiva


DÍA
HORA
PARTIDO
CANAL 		   
Disponible
   en DGO   
   
27/8   		    
05:30   		    
GRAN BRETAÑA vs.   LITUANIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
08:30   		    
MONTENEGRO vs.   ALEMANIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
10:00   		    
LETONIA vs.   TURQUÍA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
13:15   		    
SERBIA vs.   ESTONIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
12:30   		    
SUECIA vs.   FINLANDIA   		    
DSPORTS 614 /   1614 HD   
   
28/8   		    
07:00   		    
GEORGIA vs.   ESPAÑA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
07:00   		    
ISRAEL vs.   ISLANDIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
10:00   		    
BÉLGICA vs.   FRANCIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
13:30   		    
GRECIA vs.   ITALIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
13:30   		    
ESLOVENIA vs.   POLONIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
29/8   		    
05:30   		    
ALEMANIA vs.   SUECIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
06:45   		    
TURQUÍA vs.   REPÚBLICA CHECA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
08:30   		    
LITUANIA vs.   MONTENEGRO   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
10:00   		    
ESTONIA vs.   LETONIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
12:30   		    
FINLANDIA vs.   GRAN BRETAÑA   		    
DSPORTS 614 /   1614 HD   
   
13:15   		    
PORTUGAL vs.   SERBIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
30/8   		    
05:30   		    
LITUANIA vs.   ALEMANIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
07:00   		    
ITALIA vs.   GEORGIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
10:00   		    
FRANCIA vs.   ESLOVENIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
10:00   		    
LETONIA vs.   SERBIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
10:15   		    
CHIPRE vs.   GRECIA   		    
DSPORTS + 613 /   1613 HD   
   
12:30   		    
MONTENEGRO vs.   FINLANDIA   		    
DSPORTS 614 /   1614 HD   
   
13:15   		    
TURQUÍA vs.   PORTUGAL   		    
DSPORTS 614 /   1614 HD   
   
13:30   		    
ESPAÑA VS.   BOSNIA Y HERZEGOVINA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
13:30   		    
POLONIA vs.   ISRAEL   		    
DSPORTS + 613 /   1613 HD   
   
31/8   		    
07:00   		    
ESLOVENIA vs.   BÉLGICA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
07:00   		    
GEORGIA vs.   GRECIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
10:00   		    
ISRAEL vs.   FRANCIA   		    
DSPORTS + 613 /   1613 HD   
   
10:15   		    
ESPAÑA vs.   CHIPRE   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
13:30   		    
BOSNIA Y   HERZEGOVINA vs. ITALIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
1/9   		    
06:45   		    
ESTONIA VS.   TURQUÍA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
08:30   		    
ALEMANIA VS.   GRAN BRETAÑA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
10:00   		    
PORTUGAL VS.   LETONIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
12:30   		    
FINLANDIA VS.   LITUANIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
13:15   		    
SERBIA VS.   REPÚBLICA CHECA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
2/9   		    
07:00   		    
GRECIA VS.   BOSNIA Y HERZEGOVINA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
07:00   		    
BÉLGICA VS.   ISRAEL   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
10:00   		    
ISLANDIA VS.   ESLOVENIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
13:30   		    
ITALIA VS.   ESPAÑA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
13:30   		    
FRANCIA VS.   POLONIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
3/9   		    
05:30   		    
MONTENEGRO VS.   GRAN BRETAÑA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
08:30   		    
LITUANIA VS.   SUECIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
10:00   		    
REPÚBLICA CHECA   VS. LETONIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
12:30   		    
FINLANDIA VS.   ALEMANIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
13:15   		    
TURQUÍA VS.   SERBIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
4/9   		    
07:00   		    
FRANCIA VS.   ISLANDIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   		    
Disponible
   en DGO   
   
10:00   		    
ISRAEL VS.   ESLOVENIA   		    
DSPORTS 2 612 /   1612 HD   
   
10:15   		    
ITALIA VS.   CHIPRE   		    
DSPORTS 614 /   1614 HD   
   
13:30   		    
ESPAÑA VS.   GRECIA   		    
DSPORTS 610 /   1610 HD   
   
6 y 7 / 9   		    
8vos de final    		    
DSPORTS    
   
9 y 10 / 9   		    
4tos de final    
   
12/9   		    
SEMIFINALES    
   
14/9   		    
3er puesto   & FINAL    

Paso a paso: cómo acceder a DGO

Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye una amplia variedad de contenido deportivo, las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos de espectáculos.

