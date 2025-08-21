Americup y Eurobasket: cuándo y dónde ver todos los partidos
DSports transmitirá la Copa de las Américas y el torneo europeo
DSPORTS ofrecerá la mayor cobertura de los torneos internacionales en donde se destacan todos los partidos de la Copa de las Américas y la participación de las principales figuras de la elite del básquet en el prestigioso campeonato de selecciones europeas: Giannis Antetokounmpo (Grecia, Milwaukee Bucks), Luca Dončić (Eslovenia, Los Ángeles Lakers) y Nikola Jokic (Servia, Denver Nuggets), entre otros.
Desde el 22 al 31 de agosto se desarrollará la vigésima edición del torneo más importante del continente americano a nivel selecciones. Será la primera vez que Nicaragua sea sede del evento y, en consecuencia, debutará en el campeonato en condición de anfitrión, compartiendo el Grupo C con Argentina, República Dominicana y Colombia.
Por su parte, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas se enfrentarán entre sí en el Grupo A y Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico chocarán en la primera fase del Grupo B. DSPORTS y DGO transmitirán todos los partidos con algunos de ellos en exclusiva.
Además, la señal deportiva ampliará su cobertura de básquet transmitiéndola 42°edición del prestigioso campeonato de selecciones europeas en las que se destacan grandes figuras de la NBA. Se disputará a partir del del 27 de agosto hasta el 14 de septiembre en Letonia, Finlandia, Polonia y Chipre. Todos los partidos estarán disponibles en DSPORTS y DGO.
FIBA Americup 2025
|
DÍA
|
HORA
|
PARTIDO
|
CANAL
|
Disponible
en DGO
|
22/8
|
14:10
|
PANAMÁ vs. PUERTO RICO
|
DSPORTS 614 / 1614 HD
|
16:40
|
VENEZUELA vs. CANADÁ
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
19:40
|
NICARAGUA vs. ARGENTINA
|
DSPORTS 612 / 1612 HD
|
|
22:10
|
REPÚBLICA DOMINICANA vs. COLOMBIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
23/8
|
|
|
|
14:10
|
BRASIL vs. URUGUAY
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
16:40
|
ESTADOS UNIDOS vs. BAHAMAS
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
19:40
|
PUERTO RICO vs. VENEZUELA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
|
22:10
|
CANADÁ vs. PANAMÁ
|
DSPORTS 614 / 1614 HD
|
24/8
|
|
|
|
14:10
|
ARGENTINA vs. REPÚBLICA DOMINICANA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
16:40
|
BAHAMAS vs. BRASIL
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
19:40
|
COLOMBIA vs. NICARAGUA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
22:10
|
URUGUAY vs. ESTADOS UNIDOS
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
14:10
|
PANAMÁ vs. VENEZUELA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
16:40
|
ARGENTINA vs. COLOMBIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
19:40
|
REPÚBLICA DOMINICANA vs. NICARAGUA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
|
22:10
|
CANADÁ vs. PUERTO RICO
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
26/8
|
|
|
|
19:10
|
URUGUAY vs. BAHAMAS
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
26/8
|
22:10
|
ESTADOS UNIDOS vs. BRASIL
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
Disponible
en DGO
|
28/8
|
4tos de final
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
30/8
|
SEMIFINALES
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
31/8
|
FINAL
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
FIBA Eurobasket, en exclusiva
|
DÍA
|
HORA
|
PARTIDO
|
CANAL
|
Disponible
en DGO
|
27/8
|
05:30
|
GRAN BRETAÑA vs. LITUANIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
08:30
|
MONTENEGRO vs. ALEMANIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
10:00
|
LETONIA vs. TURQUÍA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
13:15
|
SERBIA vs. ESTONIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
12:30
|
SUECIA vs. FINLANDIA
|
DSPORTS 614 / 1614 HD
|
28/8
|
07:00
|
GEORGIA vs. ESPAÑA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
07:00
|
ISRAEL vs. ISLANDIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
10:00
|
BÉLGICA vs. FRANCIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
13:30
|
GRECIA vs. ITALIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
13:30
|
ESLOVENIA vs. POLONIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
29/8
|
05:30
|
ALEMANIA vs. SUECIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
06:45
|
TURQUÍA vs. REPÚBLICA CHECA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
08:30
|
LITUANIA vs. MONTENEGRO
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
10:00
|
ESTONIA vs. LETONIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
12:30
|
FINLANDIA vs. GRAN BRETAÑA
|
DSPORTS 614 / 1614 HD
|
13:15
|
PORTUGAL vs. SERBIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
30/8
|
05:30
|
LITUANIA vs. ALEMANIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
07:00
|
ITALIA vs. GEORGIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
10:00
|
FRANCIA vs. ESLOVENIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
10:00
|
LETONIA vs. SERBIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
10:15
|
CHIPRE vs. GRECIA
|
DSPORTS + 613 / 1613 HD
|
12:30
|
MONTENEGRO vs. FINLANDIA
|
DSPORTS 614 / 1614 HD
|
13:15
|
TURQUÍA vs. PORTUGAL
|
DSPORTS 614 / 1614 HD
|
13:30
|
ESPAÑA VS. BOSNIA Y HERZEGOVINA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
13:30
|
POLONIA vs. ISRAEL
|
DSPORTS + 613 / 1613 HD
|
31/8
|
07:00
|
ESLOVENIA vs. BÉLGICA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
07:00
|
GEORGIA vs. GRECIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
10:00
|
ISRAEL vs. FRANCIA
|
DSPORTS + 613 / 1613 HD
|
10:15
|
ESPAÑA vs. CHIPRE
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
13:30
|
BOSNIA Y HERZEGOVINA vs. ITALIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
1/9
|
06:45
|
ESTONIA VS. TURQUÍA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
08:30
|
ALEMANIA VS. GRAN BRETAÑA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
10:00
|
PORTUGAL VS. LETONIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
12:30
|
FINLANDIA VS. LITUANIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
13:15
|
SERBIA VS. REPÚBLICA CHECA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
2/9
|
07:00
|
GRECIA VS. BOSNIA Y HERZEGOVINA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
07:00
|
BÉLGICA VS. ISRAEL
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
10:00
|
ISLANDIA VS. ESLOVENIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
13:30
|
ITALIA VS. ESPAÑA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
13:30
|
FRANCIA VS. POLONIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
3/9
|
05:30
|
MONTENEGRO VS. GRAN BRETAÑA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
08:30
|
LITUANIA VS. SUECIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
10:00
|
REPÚBLICA CHECA VS. LETONIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
12:30
|
FINLANDIA VS. ALEMANIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
13:15
|
TURQUÍA VS. SERBIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
4/9
|
07:00
|
FRANCIA VS. ISLANDIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
Disponible
en DGO
|
10:00
|
ISRAEL VS. ESLOVENIA
|
DSPORTS 2 612 / 1612 HD
|
10:15
|
ITALIA VS. CHIPRE
|
DSPORTS 614 / 1614 HD
|
13:30
|
ESPAÑA VS. GRECIA
|
DSPORTS 610 / 1610 HD
|
6 y 7 / 9
|
8vos de final
|
DSPORTS
|
9 y 10 / 9
|
4tos de final
|
12/9
|
SEMIFINALES
|
14/9
|
3er puesto & FINAL
Paso a paso: cómo acceder a DGO
Los interesados en suscribirse a DGO deberán acceder a la web oficial www.directvgo.com/ donde encontrarán las distintas opciones de planes, desde el básico hasta el full, con detalles de costos y servicios.
Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario podrá descargar la app en su Smart TV, smartphone, tablet o acceder vía web para empezar a disfrutar de la grilla, que incluye una amplia variedad de contenido deportivo, las mejores series, películas, documentales, canales en vivo y transmisiones de eventos de espectáculos.
