Directv: Agenda deportiva para el jueves 21 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 21 de agosto
Para este jueves 21 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 21
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|Liga de Quito
|vs.
|Botafogo
|ESPN
|621
|1621
|jueves 21
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|Palmeiras
|vs.
|Universitario
|ESPN 5
|625
|1625
|jueves 21
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Vuelta
|River Plate
|vs.
|Libertad
|ESPN
|621
|1621
|jueves 21
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Godoy Cruz
|vs.
|Atletico Mineiro
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 21
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta
|Lanús
|vs.
|Central Córdoba SDE
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 21
|✓
|15:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV
|Leones del Norte
|vs.
|Orense
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 21
|✓
|18:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000
|US Open
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 21
|✓
|11:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Junior Swimming Championships
|Día 3
|DSPORTS +
|613
|1613
|jueves 21
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Boston Red Sox
|vs.
|New York Yankees
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 21
|✓
|17:30 hs.
|MMA
|PFL
|World Tournament Finals: Peso Mediano y Semipesado
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|jueves 21
|✓
|22:00 hs.
|MMA
|FFC - 94
|Lima
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|jueves 21
|✓
|12:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Tour Championship
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 21
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Pretemporada
|New England Patriots
|vs.
|New York Giants
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 21
|✓
|09:30 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Renewi Tour
|Etapa 2
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 21
|✓
|12:15 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Presentación de Equipos
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 21
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 21
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 21
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 21
|✓
|14:30 hs.
|PROGRAMAS
|Atlético de Madrid: Noche de Bienvenida
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 21
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 21
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 21
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 21
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610