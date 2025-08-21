Expreso
Este jueves la agenda deportiva trae de todo
Directv: Agenda deportiva para el jueves 21 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 21 de agosto

Para este jueves 21 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 21 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta Liga de Quito vs. Botafogo ESPN 621 1621
jueves 21 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta Palmeiras vs. Universitario ESPN 5 625 1625
jueves 21 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Vuelta River Plate vs. Libertad ESPN 621 1621
jueves 21 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Godoy Cruz vs. Atletico Mineiro DSPORTS 616 1616
jueves 21 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Vuelta Lanús vs. Central Córdoba SDE ESPN 2 622 1622
jueves 21 15:30 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV Leones del Norte vs. Orense DSPORTS 610 1610
jueves 21 18:00 hs. TENIS Masters 1000 US Open ESPN 4 NO 1624
jueves 21 11:00 hs. NATACIÓN World Aquatics Junior   Swimming Championships Día 3 DSPORTS + 613 1613
jueves 21 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Boston Red Sox vs. New York Yankees ESPN 7 627 1627
jueves 21 17:30 hs. MMA PFL World Tournament Finals: Peso Mediano   y Semipesado DSPORTS FIGHT 615 1615
jueves 21 22:00 hs. MMA FFC - 94 Lima DSPORTS FIGHT 615 1615
jueves 21 12:00 hs. GOLF PGA Tour - Tour   Championship Ronda 1 ESPN 2 622 1622
jueves 21 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Pretemporada New England Patriots vs. New York Giants ESPN 3 623 1623
jueves 21 09:30 hs. CICLISMO Ciclismo - Renewi   Tour Etapa 2 DSPORTS 2 612 1612
jueves 21 12:15 hs. CICLISMO Vuelta a España Presentación de Equipos ESPN 4 NO 1624
jueves 21 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 21 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 21 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 21 14:30 hs. PROGRAMAS Atlético de Madrid: Noche de   Bienvenida DSPORTS 611 1611
jueves 21 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
jueves 21 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
jueves 21 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 21 23:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
