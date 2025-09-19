Karol G cabeza de cartel en Coachella 2026: primera mujer latina con esa distinción

La colombiana Karol G hará historia como la primera mujer latina en liderar el cartel de Coachella 2026

Karol G hará historia como la primera mujer latina en liderar el cartel de Coachella, uno de los festivales más influyentes del mundo.

La cantante colombiana Karol G fue confirmada como una de las cabezas de cartel del festival Coachella 2026, convirtiéndose en la primera mujer latina en alcanzar esta distinción en uno de los escenarios más influyentes de la música global. El anuncio oficial se realizó el 15 de septiembre, generando una ola de reacciones en redes sociales y medios internacionales.

El festival se celebrará en dos fines de semana: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, en Indio, California. Karol G compartirá protagonismo con artistas como Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Anyma, en una edición que promete diversidad sonora y representación cultural.

Un hito para la música latina

En Coachella 2023, Karol G y Becky G cantaron juntas “Mamiii”, marcando un momento icónico para el reguetón femenino en el festival. TELEMUNDO

Karol G ya había participado en Coachella en 2022 con un show que rindió homenaje al reguetón clásico, y en 2023 fue invitada especial en el concierto de Becky G. Su ascenso como cabeza de cartel en 2026 marca un momento histórico para las mujeres latinas en la industria musical, consolidando su impacto más allá del género urbano.

Karol G se convierte en la primera mujer latina en liderar Coachella, tres años después del histórico debut de Bad Bunny como cabeza de cartel. BILLBOARD

Antes de ella, Bad Bunny fue el primer artista latino en encabezar el festival en 2023, pero Karol G rompe una nueva barrera al ser la primera mujer latina en ocupar ese lugar. Su presencia representa una victoria simbólica para la representación femenina en escenarios internacionales.

Lo que se anticipa en Coachella 2026

Además de Karol G, el cartel de Coachella 2026 incluye a The Strokes, the XX, PinkPantheress, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize y Armin van Buuren, entre otros. Las entradas ya están a la venta, con precios que oscilan entre $549 y $1.299, según la ubicación y beneficios incluidos.

Se espera que Karol G presente un espectáculo visualmente potente, con temas de sus álbumes Mañana será bonito y KG0516, además de nuevas colaboraciones. Su estilo, que mezcla reguetón, pop y baladas, ha conquistado audiencias globales y promete ser uno de los momentos más esperados del festival.

La participación de Karol G como cabeza de cartel en Coachella 2026 confirma su liderazgo artístico y abre camino para más mujeres latinas en escenarios internacionales. Esta oportunidad representa un avance en la inclusión cultural y una celebración del talento latino en la industria musical global.

