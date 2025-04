Coachella 2025: un cartel con algunas estrellas y problemas de visado

El inicio del Festival de Música y Artes de Coachella Valley, este 11 de abril de 2025, se dio en medio de una ola de calor que, está previsto, azotará el desierto californiano en estos días con temperaturas cercanas a los 40 °C.

El icónico encuentro musical, que cada año congrega a más de 100.000 personas en Indio, mantiene su prestigio como el más grande de Estados Unidos. Sin embargo, el cartel de esta edición ha generado reacciones diversas.

Con entradas cuyo precio va desde los 600 dólares y con ocho escenarios retransmitidos por YouTube, el evento sigue siendo una referencia global, aunque cada vez recibe más críticas por la falta de nombres que sorprendan.

El primer día, Lady Gaga se convirtió en la gran protagonista al regresar al escenario principal luego de ocho años de ausencia. Durante su presentación en el Empire Polo Club de Indio, presentó su nuevo álbum, Mayhem, en una performance dividida en cinco actos, que incluyó también sus éxitos clásicos.

El setlist abarcó canciones como Bloody Mary, Poker face, Born this way y culminó con una poderosa interpretación de Bad romance. Estuvieron también artistas como Missy Elliott, Benson Boone y Lisa, de The White Lotus.

Aun así, el cartel se percibió menos impactante si se lo compara con ediciones anteriores. Las cancelaciones de última hora de Anitta y FKA Twigs -esta última por problemas de visado- han debilitado aún más una programación que parecía prometedora.

Sinfónica en el desierto y un Travis Scott renovado

El sábado se vivieron algunas sorpresas inéditas. Por primera vez en la historia del festival, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles puso a juego su talento bajo la batuta de Gustavo Dudamel, quien se despide de su cargo este año. El grupo Green Day lideró el día con una propuesta nostálgica, acompañado por Charli XCX y The Original Misfits.

La jornada culminó con Travis Scott, quien buscó redimirse tras la tragedia de Astroworld en 2021 cuando, durante su presentación, una avalancha humana causó el fallecimiento de 10 personas y dejó cientos de heridos. A esto se suman sus recientes problemas legales, que incluyen arrestos y demandas. El domingo, el turno fue para Post Malone como cabeza de cartel. El cierre contó también con Megan Thee Stallion, Zedd y Kraftwerk.

Poca presencia latina en Coachella 2025

Pero hay algo que ha generado muchos comentarios: una menor presencia latina, a pesar de que nombres como Iván Cornejo, Junior H y El Malilla representan a la música mexicana pero, sin duda, sin la notoriedad que alcanzaron Bad Bunny o Rosalía en 2023.

Y es que, sin duda, la política hace pagar su cuota a la música. Coachella 2025 evidencia los retos crecientes para los artistas internacionales. Conseguir un visado en Estados Unidos se vuelve más complejo, ahora más que nunca.

Como señala el Los Angeles Times, los trámites pueden tardar hasta nueve meses, con un coste de entre 510 y 2.805 dólares por persona. Aquello sin duda afecta directamente la diversidad del cartel, reduce la representación latina y dificulta la participación de músicos de otras partes del mundo.

Coachella sigue siendo una experiencia aspiracional, pero este año parece enfrentarse a una realidad más dura: menos estrellas, menos inclusión y más trabas administrativas. Pese a todo, la magia del festival persiste gracias a artistas como Lady Gaga, quien logró devolverle algo del brillo perdido.

