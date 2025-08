Nuevos detalles en la muerte de Yanin Campos: había denunciado amenazas

MasterChef México y sus seguidores permanecen conmocionados tras la muerte de la enfermera Yanin Campos, exconcursante del popular reality culinario, quien falleció el pasado 4 de agosto a los 38 años en un accidente automovilístico en Chihuahua. Nuevos detalles han salido a la luz, incluyendo la revelación de que Campos había denunciado amenazas previas a su deceso, lo que ha generado preguntas sobre las circunstancias que rodearon el trágico suceso.

El accidente ocurrió el sábado 2 de agosto en horas de la mañana en la ciudad de Chihuahua. Según reportes oficiales, Yanin conducía una camioneta negra cuando colisionó contra un vehículo estacionado. La gravedad del impacto dejó a Campos con lesiones severas, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, la exconcursante permaneció en estado crítico durante dos días y falleció la noche del lunes.

Una denuncia previa que abre interrogantes

Días después del incidente, un video compartido por Yanin, que ya está eliminado, comenzó a circular en redes sociales. En él, la influencer y chef hacía referencia a haber recibido amenazas, aunque no proporcionó detalles específicos sobre su origen o naturaleza, dijo: “A mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo (me matan).” "Vete a la chingada. Yo ya no voy a caer más en tu juego”, es la frase que se ha viralizado en redes sociales, donde el público busca relacionar e intentar esclarecer el hecho.

Su voz, su sazón y su forma de estar en el mundo siguen resonando en quienes encontraron en ella una receta de vida sin pretensiones. EL TIEMPO

Las autoridades no han confirmado si estas amenazas están relacionadas con el accidente, y la investigación sigue en curso para determinar las causas exactas del choque, con hipótesis que incluyen posibles distracciones al volante o fallos mecánicos.

¿De qué murió Locomotora Olivera? Esto es lo que se sabe Leer más

El legado de Yanin en la cocina televisiva



Yanin Campos se ganó el cariño del público durante su participación en la cuarta temporada de MasterChef México en 2018, donde destacó por su talento culinario y carisma, logrando el sexto lugar. Un año después, regresó para la edición especial "MasterChef: La Revancha", aunque fue eliminada en la octava semana.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su hermano, Raúl Campos, a través de un mensaje en redes sociales. La pérdida de Yanin ha desatado una ola de condolencias por parte de compañeros, amigos y seguidores, quienes han destacado su pasión, autenticidad y dedicación tanto en la cocina como en su vida profesional.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO