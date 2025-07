¿De qué murió Locomotora Olivera? Esto es lo que se sabe

Alejandra 'Locomotora' Oliveras, reconocida excampeona mundial de boxeo, falleció a los 47 años el lunes 28 de julio de 2025 en el Hospital José María Cullen de Santa Fe, tras una lucha de dos semanas contra las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico. Su deceso ha conmocionado al mundo del deporte y a su país natal Argentina, dejando un vacío en quienes admiraban su trayectoria y su espíritu de superación.

Dos semanas de esperanza y deterioro

El 14 de julio, Oliveras ingresó de urgencia al hospital tras presentar síntomas graves, como pérdida de movilidad en el lado izquierdo del cuerpo y un estado de confusión mental. Los estudios médicos confirmaron que había sufrido un ACV isquémico, provocado por la obstrucción de una arteria cerebral, lo que impidió el flujo adecuado de sangre y oxígeno al cerebro. Este evento ocurrió durante la noche, mientras dormía, lo que retrasó la atención inmediata y complicó el manejo inicial del cuadro.

Tras estar días internada, la boxeadora mostró signos de mejoría que generaron esperanza en su familia y seguidores. Los partes médicos indicaron que había comenzado a abrir los ojos, responder a estímulos motores y, de manera paulatina, reducir su dependencia de la asistencia respiratoria mecánica. Sin embargo, su condición seguía siendo crítica debido a la gravedad del daño cerebral inicial. El viernes previo a su fallecimiento, se le realizó una traqueotomía para facilitar su respiración y optimizar la evaluación neurológica, un procedimiento que no presentó complicaciones.

Pese a estos avances, el lunes por la tarde Oliveras sufrió una complicación repentina y fatal. Según el equipo médico del hospital, un tromboembolismo pulmonar masivo, acompañado de un shock con hipoxemia severa, desencadenó un paro cardiorrespiratorio irreversible. Los especialistas explicaron que este evento fue consecuencia de un probable estado protrombótico, una condición que favorece la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, lo que ya había sido evidente en el ACV inicial por la obstrucción de la arteria carótida derecha.

"Lamentablemente hoy a la tarde, la paciente Alejandra Oliveras sufrió un shock con una hipoxemia severa, que desencadenó en un paro cardiorrespiratorio refractario." explicó Bruno Moroni, director del hospital donde se encontraba la exboxeadora.

El director del hospital, Bruno Moroni, y el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva, Néstor Carrizo, destacaron que, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, el cuadro de Oliveras era extremadamente delicado desde su ingreso. La combinación de la lesión cerebral y las complicaciones posteriores no permitió su recuperación. Los profesionales también señalaron que, aunque la boxeadora no presentaba antecedentes médicos significativos, una patología vascular no controlada pudo haber contribuido al desarrollo del ACV.

Un legado imborrable dentro y fuera del ring

Alejandra “Locomotora” Oliveras no solo dejó un legado imborrable en el boxeo, con seis títulos mundiales en categorías diferentes, sino también una huella profunda como figura inspiradora en su país. Su fallecimiento ha generado un profundo dolor en el ámbito deportivo y político, donde se destacaba como convencional constituyente electa en Santa Fe, un rol que no pudo asumir debido a su estado de salud.

