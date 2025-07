“Perdí a mi mejor amigo”: Kelly Osbourne despide a Ozzy con una canción inolvidable

Ozzy Osbourne, ícono del heavy metal y leyenda viviente del escenario, falleció el pasado 22 de julio a los 76 años. Dos días después de su muerte, su hija Kelly Osbourne, sin duda la más mediática de los seis hermanos, rompió el silencio con un emotivo homenaje que ha tocado el corazón de millones de seguidores.

Lo hizo con un mensaje que reunió dolor, música y recuerdos se unieron, y que resume una historia familiar tan poco tradicional e irrevernte como entrañable.

El mensaje de Kelly Osbourne: “Perdí a mi mejor amigo”

En sus historias de Instagram, Kelly Osbourne compartió una frase de la canción Changes, de Black Sabbath: "I feel unhappy. I am so sad. I lost the best friend I ever had" que, traducido, sería: "Me siento infeliz. Estoy muy triste. He perdido al mejor amigo que nunca tuve".

Este fragmento no fue elegido al azar. Changes, una balada lanzada en 1972, fue regrabada décadas después por padre e hija. En 2003, Ozzy y Kelly la interpretaron a dúo para su álbum debut Shut Up. Aquella versión, adaptada para reflejar su vínculo único, los convirtió en la segunda pareja de padre e hija en liderar los charts británicos, después de Frank y Nancy Sinatra.

Una relación marcada por la música y el amor

La relación entre Kelly y Ozzy no fue solo de padre e hija, sino también de compañeros de escenario, cómplices de vida y protagonistas de uno de los realities más recordados de MTV: The Osbournes.

Emitido entre 2002 y 2005, el programa abrió las puertas del caótico y carismático hogar Osbourne al público. Frente a la pantalla chica y millones de telespectadores, Ozzy, Sharon, Kelly y Jack mostraban su día a día sin filtros, con todo el humor negro y los altibajos emocionales que los caracterizaban.

El show fue un éxito imnediato no solo por la reacción del público, sino también de la crítica. Ganó un Emmy en su primera temporada y se convirtió en pionero del género 'reality familiar'. Todo un boom

Un compromiso, un adiós y una escena inolvidable

El pasado 5 de julio, semanas antes de su muerte, Ozzy se presentó por última vez en público en Birmingham, Inglaterra, durante un concierto especial de despedida con los miembros originales de Black Sabbath. la presentación llevó el nomre de Back to the Beginnin.

Fue un evento icónico para los fanáticos del heavy meta, pues logró reunir a verdaderas leyendas vivientes, con nombres tan extrarodinarios como Rolling Stones, Guns N’ Roses y Metallica.

Pero detrás del escenario, otra historia se desarrollaba. Kelly Osbourne se comprometió con Sid Wilson, miembro de Slipknot. El momento fue compartido en redes, mostrando a Ozzy bromeando con su estilo inconfundible: "Joder, no te vas a casar con mi hija", mientras su hija reía y su futuro yerno le declaraba amor eterno.

El legado de Ozzy Osbourne y su familia

Ozzy deja seis hijos: Jessica, Louis y Elliot de relaciones anteriores, y Aimee, Jack y Kelly con Sharon, su esposa por más de 40 años. Kelly, de 40 años, ha sido la más visible en medios y recientemente, junto a sus padres y hermano Jack, relanzó un podcast familiar donde compartían anécdotas, reflexiones y, sobre todo, humor.

Además, Kelly y Sid se convirtieron en padres en 2022, con el nacimiento de Sidney, el primer nieto del Príncipe de las Tinieblas. Un nuevo capítulo en la historia de los Osbourne comenzaba, mientras otro se cerraba con la partida de su figura más emblemática.

Una despedida que quedará en la historia del rock

El homenaje de Kelly Osbourne no solo es un acto de amor filial, sino también un testimonio del impacto emocional que Ozzy tuvo en quienes lo rodeaban. Más allá del maquillaje, los escándalos o la música estridente, fue un hombre querido, un padre presente y una leyenda que supo reinventarse una y otra vez.

Kelly, al recordarlo con música, deja claro que Ozzy Osbourne no fue solo una estrella del rock, sino el centro de su universo.

