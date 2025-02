Ozzy Osbourne se reúnen con Black Sabbath para un épico concierto

Ozzy Osbourne se reunirá con los miembros originales de Black Sabbath por primera vez en 20 años en un evento histórico para el heavy metal. The Back to the Beginning, como se ha titulado el concierto, se llevará a cabo el 5 de julio en Villa Park, Birmingham, ciudad natal de la banda y considerada la cuna del metal.

Este espectáculo, promocionado como el más grande en la historia del género, contará con la participación de icónicas bandas como Metallica, Slayer y Alice In Chains, con más nombres aún por anunciarse.

El legendario Príncipe de las Tinieblas abrirá la jornada con un repertorio en solitario antes de compartir escenario con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, la formación clásica de Black Sabbath.

Será la primera vez en dos décadas que los cuatro músicos toquen juntos, lo que ha generado gran expectación entre los seguidores del grupo y los amantes del metal en general.

Para Osbourne, este regreso a Birmingham tiene un significado especial. “Es mi momento de volver al principio... es hora de devolverle algo al lugar donde nací. Qué bendecido soy de hacerlo con la ayuda de personas a quienes amo. Birmingham es el verdadero hogar del metal. Birmingham por siempre”, expresó el cantante en un emotivo mensaje.

Un show esperado

El evento, que se desarrollará a lo largo de todo el día, reunirá a miles de fanáticos en un espectáculo sin precedentes. El director musical Tom Morello ha destacado la magnitud de la cita, afirmando que se trata del “mayor espectáculo de heavy metal de todos los tiempos".

La reunión de Black Sabbath marca un hito en la historia de la música y será una despedida inolvidable para una de las bandas más influyentes del género.

