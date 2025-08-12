Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La iniciativa responde a la necesidad de reorganizar la población penitenciaria conforme a niveles de seguridad y tipo de delitos
Referencial. La iniciativa responde a la necesidad de reorganizar la población penitenciaria conforme a niveles de seguridad y tipo de delitos.Cortesía

SNAI abre Centro de Contraventores en Tungurahua: esto es lo que se sabe

Una infraestructura destinada a personas que cumplen penas cortas por contravenciones, violencia intrafamiliar o apremio

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) oficializó la apertura del Centro de Contraventores Tungurahua (CCT), una infraestructura destinada a albergar a personas privadas de libertad (PPL) que cumplen penas cortas por contravenciones, violencia intrafamiliar o apremio.

(Sigue leyendo: SNAI traslada a 574 reclusos en Guayas: operativo busca prevenir enfermedades)

La iniciativa responde a la necesidad de reorganizar la población penitenciaria conforme a niveles de seguridad y tipo de delitos, con el objetivo de reducir el hacinamiento en los centros de rehabilitación social del país. Según el SNAI, el nuevo centro permitirá garantizar el cumplimiento de disposiciones legales en un entorno seguro y digno, alineado con los principios de respeto a los derechos humanos.

Durante el acto inaugural, el Tcrnl. (SP) Santiago Chávez, representante institucional, subrayó que esta obra forma parte de la estrategia de modernización del sistema penitenciario y representa un avance en la gestión operativa del organismo. “Este centro no solo descongestiona el sistema, sino que también dignifica el tratamiento de quienes cumplen penas menores”, señaló.

RELACIONADAS
Trasladan a privados de libertad al Centro Penitenciario N° 1
El traslado también tiene un componente sanitario, orientado a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias.Cortesía

El CCT Tungurahua se proyecta como un modelo replicable en otras provincias, en el marco de una política penitenciaria orientada a la eficiencia, la seguridad y la rehabilitación.

(Además: ¿Militares y policías en servicio pasivo al SNAI? Esto dijo ministro Reimberg)

La medida también busca liberar a policías y militares en servicio activo que actualmente custodian las cárceles, para que retornen a tareas de seguridad ciudadana.

Gobierno alista reforma en cárceles: 10.000 exuniformados reforzarán la seguridad

Leer más

SNAI traslada a 574 reclusos en Guayas

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó que el pasado 29 de julio se realizó el traslado de 574 personas privadas de libertad (PPL) desde el Centro de Rehabilitación Social Guayas N.º 4 hacia el Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1. La operación se ejecutó en el marco de un operativo interinstitucional con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Según el comunicado oficial, esta acción responde a una estrategia integral que busca mejorar la distribución de la población penitenciaria y fortalecer las condiciones de atención en los centros de rehabilitación.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron: ¿Qué temas conversaron?

  2. ¿Emelec complica su clasificación al hexagonal final de LigaPro? Revisa su agenda

  3. SNAI abre Centro de Contraventores en Tungurahua: esto es lo que se sabe

  4. Extra y Ecopaís, más caras que la gasolina regular en EE. UU.: ¿qué explica el alza?

  5. Asamblea: Comisión oficialista inicia proceso de fiscalización al sistema de salud

LO MÁS VISTO

  1. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  2. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

  5. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

Te recomendamos