Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

COMISION DE SALUD ASAMBLEA NACIONAL
La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional es controlada por ADN.ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

Asamblea: Comisión oficialista inicia proceso de fiscalización al sistema de salud

La Comisión de Salud convocó al ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, como primera diligencia de la fiscalización

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional anunció este 12 de agosto de 2025 el inicio de un proceso de fiscalización al sistema de salud ecuatoriano. El anuncio llega después de que existan denuncias de bebés fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

RELACIONADAS

A través de su cuenta de X, el presidente de la mesa legislativa, el oficialista Juan José Reyes, señaló que inició el proceso porque "es nuestro deber velar porque las instituciones funcionen y respondan con eficiencia, siempre garantizando la salud y la seguridad de todos los ecuatorianos".

El ministro de Salud, Jimmy Martin, será el primero en responder

Según informó Reyes, el proceso de fiscalización al sistema de salud ecuatoriano arrancará con la comparecencia del ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, para que explique sobre el estado del sistema de salud del país.

RELACIONADAS

De acuerdo con la convocatoria, la comparecencia del ministro de Salud Pública está prevista para las 8:30 del miércoles 13 de agosto de 2025. Además, la mesa legislativa aclaró que la comparecencia del ministro será presencial e indelegable.

Comisión de la Niñez fiscaliza muerte de bebés en Hospital Universitario

A la par del proceso anunciado por la mesa de Salud, la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, de mayoría correísta, arrancó este 12 de agosto de 2025 un proceso de fiscalización por la muerte de bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

RELACIONADAS

Pese a que estuvo convocado, el ministro Jimmy Martin se excusó de la comparecencia y, en su lugar, envió al viceministro de Salud Pública. El fiscal general Wilson Toainga, el contralor Mauricio Torres, entre otras autoridades, también estuvieron convocadas a la comisión legislativa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Las Últimas Noticias

  1. ¿Emelec complica su clasificación al hexagonal final de LigaPro? Revisa su agenda

  2. SNAI abre Centro de Contraventores en Tungurahua: esto es lo que se sabe

  3. Extra y Ecopaís, más caras que la gasolina regular en EE. UU.: ¿qué explica el alza?

  4. Asamblea: Comisión oficialista inicia proceso de fiscalización al sistema de salud

  5. Conaie sobre marcha de Noboa: "Hoy es la Corte; mañana cualquier sector opositor"

LO MÁS VISTO

  1. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  2. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

  5. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

Te recomendamos