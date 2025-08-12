Asamblea: Comisión oficialista inicia proceso de fiscalización al sistema de salud

La Comisión de Salud convocó al ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, como primera diligencia de la fiscalización

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional es controlada por ADN.

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional anunció este 12 de agosto de 2025 el inicio de un proceso de fiscalización al sistema de salud ecuatoriano. El anuncio llega después de que existan denuncias de bebés fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil.

A través de su cuenta de X, el presidente de la mesa legislativa, el oficialista Juan José Reyes, señaló que inició el proceso porque "es nuestro deber velar porque las instituciones funcionen y respondan con eficiencia, siempre garantizando la salud y la seguridad de todos los ecuatorianos".

En calidad de Presidente de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, he iniciado un proceso de fiscalización al sistema de salud pública. Por ello, se ha convocado para el día de mañana a comparecer al Ministro de Salud, Jimmy Martín.



Es nuestro deber velar porque las…

El ministro de Salud, Jimmy Martin, será el primero en responder

Según informó Reyes, el proceso de fiscalización al sistema de salud ecuatoriano arrancará con la comparecencia del ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, para que explique sobre el estado del sistema de salud del país.

De acuerdo con la convocatoria, la comparecencia del ministro de Salud Pública está prevista para las 8:30 del miércoles 13 de agosto de 2025. Además, la mesa legislativa aclaró que la comparecencia del ministro será presencial e indelegable.

Hoy en #RuedaDePrensa fuimos enfáticos.



En los últimos días, la desinformación ha intentado sembrar pánico y politizar una situación en extremo sensible.



Afirmamos categóricamente que: la cifra de 18 neonatos fallecidos es falsa.

Comisión de la Niñez fiscaliza muerte de bebés en Hospital Universitario

A la par del proceso anunciado por la mesa de Salud, la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, de mayoría correísta, arrancó este 12 de agosto de 2025 un proceso de fiscalización por la muerte de bebés en el Hospital Universitario de Guayaquil.

Pese a que estuvo convocado, el ministro Jimmy Martin se excusó de la comparecencia y, en su lugar, envió al viceministro de Salud Pública. El fiscal general Wilson Toainga, el contralor Mauricio Torres, entre otras autoridades, también estuvieron convocadas a la comisión legislativa.

