Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Jimmy Martin no acude a la Comisión
Ministro Jimmy Martin responde a la crisis neonatal desde el Hospital Universitario de GuayaquilILUSTRACIÓN REFERENCIAL

Ministro Jimmy Martin y bebés fallecidos: ¿Por qué no acudió a Comisión y qué dijo?

El ministro de Salud Pública negó cifra de 18 neonatos fallecidos y detalla protocolos activados en hospital

El 12 de agosto de 2025, durante una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Guayaquil, el ministro de Salud, Jimmy Martin, se pronunció sobre el caso de los bebés fallecidos en dicho centro. Aunque fue convocado a la Comisión de la Niñez para rendir cuentas , a las 11h00, se excusó mediante un oficio, alegando que debía atender actividades en el hospital.

RELACIONADAS

Desde ese lugar, Martin afirmó: “La cifra de 18 neonatos fallecidos es falsa. En julio confirmamos 2 casos vinculados a la bacteria KPC y actuamos con decisión, activando todos los protocolos para proteger la vida y la salud de nuestros pacientes”.

Garantizan abastecimiento y descartan reutilización de cánulas

Jimmy Martin también desmintió que se hayan reutilizado cánulas en el hospital y afirmó que están completamente abastecidos de insumos. “En neonatos con inmadurez extrema no se usan estos dispositivos”, explicó para evitar confusiones.

Además, destacó la colaboración con la Armada del Ecuador para la administración de tres hospitales en Guayaquil: Guasmo Sur, Monte Sinaí y el Hospital Universitario de Guayaquil. “El objetivo es disciplina, transparencia, eficiencia y cero tolerancia a la corrupción”, enfatizó.

Críticas por ausencia del ministro Jimmy Martin en la Comisión de la Niñez

Hospital Universitario de Guayaquil

¿Qué medidas debe tomar el MSP tras los bebés fallecidos? Expertos opinan

Leer más

En lugar del ministro Jimmy Martin, fue el viceministro Bernardo Darquea y otros funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) quienes comparecieron ante la Comisión de la Niñez. Viviana Veloz, presidenta de la Comisión, criticó duramente esta ausencia: “El enviar a otros funcionarios delegados y no venir él es no asumir la responsabilidad en salud pública del país”.

A pesar de la ausencia del ministro, y tras confirmarse la presencia de ocho asambleístas, se cumplió con el quórum necesario para iniciar la comparecencia y continuar con el análisis y seguimiento del caso de los bebés fallecidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron: ¿Qué temas conversaron?

  2. ¿Emelec complica su clasificación al hexagonal final de LigaPro? Revisa su agenda

  3. SNAI abre Centro de Contraventores en Tungurahua: esto es lo que se sabe

  4. Extra y Ecopaís, más caras que la gasolina regular en EE. UU.: ¿qué explica el alza?

  5. Asamblea: Comisión oficialista inicia proceso de fiscalización al sistema de salud

LO MÁS VISTO

  1. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  2. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

  5. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

Te recomendamos