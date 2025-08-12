Ministro Jimmy Martin y bebés fallecidos: ¿Por qué no acudió a Comisión y qué dijo?

El 12 de agosto de 2025, durante una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Guayaquil, el ministro de Salud, Jimmy Martin, se pronunció sobre el caso de los bebés fallecidos en dicho centro. Aunque fue convocado a la Comisión de la Niñez para rendir cuentas , a las 11h00, se excusó mediante un oficio, alegando que debía atender actividades en el hospital.

Desde ese lugar, Martin afirmó: “La cifra de 18 neonatos fallecidos es falsa. En julio confirmamos 2 casos vinculados a la bacteria KPC y actuamos con decisión, activando todos los protocolos para proteger la vida y la salud de nuestros pacientes”.

La Comisión de la Niñez sesionó por los bebés fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. La reunión empezó con 40 minutos de retraso por el impedimento de ingreso a los invitados de la presidenta Viviana Veloz.



Garantizan abastecimiento y descartan reutilización de cánulas

Jimmy Martin también desmintió que se hayan reutilizado cánulas en el hospital y afirmó que están completamente abastecidos de insumos. “En neonatos con inmadurez extrema no se usan estos dispositivos”, explicó para evitar confusiones.

Además, destacó la colaboración con la Armada del Ecuador para la administración de tres hospitales en Guayaquil: Guasmo Sur, Monte Sinaí y el Hospital Universitario de Guayaquil. “El objetivo es disciplina, transparencia, eficiencia y cero tolerancia a la corrupción”, enfatizó.

Críticas por ausencia del ministro Jimmy Martin en la Comisión de la Niñez

En lugar del ministro Jimmy Martin, fue el viceministro Bernardo Darquea y otros funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) quienes comparecieron ante la Comisión de la Niñez. Viviana Veloz, presidenta de la Comisión, criticó duramente esta ausencia: “El enviar a otros funcionarios delegados y no venir él es no asumir la responsabilidad en salud pública del país”.

A pesar de la ausencia del ministro, y tras confirmarse la presencia de ocho asambleístas, se cumplió con el quórum necesario para iniciar la comparecencia y continuar con el análisis y seguimiento del caso de los bebés fallecidos.

