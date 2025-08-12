Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Conexión de carro eléctrico para su carga
Las matrículas de carros eléctricos costarán 10 dólares, según dispuso el Gobierno Nacional.FREEPIK

Matrícula de vehículos eléctricos en Ecuador: ANT socializa proyecto de resolución

El presidente Daniel Noboa anunció, en junio del 2025, que la matrícula de carros eléctricos costará 10 dólares

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) alista la resolución para reformar su cuadro tarifario de servicios, a propósito del nuevo valor de la matrícula para vehículos eléctricos.

RELACIONADAS

En junio del 2025, el presidente de la República, Daniel Noboa, anunció: ""Ecuador camina hacia adelante: 1.000 millones de dólares en inversión directa en energía y autos eléctricos con 10 dólares de matrícula".

La matriculación de vehículos eléctricos de hasta 20.000 dólares, cuesta en promedio hasta $ 536. Si el carro cuesta $70.000, la cifra del trámite llega hasta $ 2.779.

Así lo indicó la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), en un comunicado emitido en julio anterior.

2,6 % de las ventas totalesde vehículos nuevos, representan los eléctricos en Ecuador, según la AEADE

En ciudades como Quito, los vehículos eléctricos no pagan el ingreso y permanencia en parqueaderos municipales, en la Zona Azul y en parques como La Carolina y Bicentenario.

RELACIONADAS

Resolución con tarifa diferenciada preferencial para vehículos eléctricos

La ANT publicó este martes 12 de agosto de 2025 el proyecto de resolución para aplicar la tarifa preferencial de matrícula para vehículos eléctricos.

En el documento se menciona el artículo 22 de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética, que menciona: "El transporte eléctrico, particular y público, en lo que fuere aplicable, gozará de tarifas diferenciadas preferenciales".

RELACIONADAS
Trasandina bus niños maletero agosto 2025 CORTESÍA

Niños en maletero de bus: ANT anuncia sanciones severas a cooperativa en Tungurahua

Leer más

El proyecto de resolución consta de solo un artículo. Ahí se establece el cambio del "cuadro tarifario de servicios" de la ANT para que cueste $10 la matrícula de vehículos eléctricos, nuevos y usados, sean particulares, públicos y/o comerciales.

También se establece la disposición general única, para que las direcciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y Financiera, de la ANT,  coordinen el cambio con las instituciones del sistema financiero.

La entidad puso a disposición las direcciones de correo electrónico consultapublica@mailzimbra.ant.gob.ec y documentos.regulacion@gmail.com, para enviar observaciones al borrador de la resolución.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cancilleres de Ecuador y Colombia se reunieron: ¿Qué temas conversaron?

  2. ¿Emelec complica su clasificación al hexagonal final de LigaPro? Revisa su agenda

  3. SNAI abre Centro de Contraventores en Tungurahua: esto es lo que se sabe

  4. Extra y Ecopaís, más caras que la gasolina regular en EE. UU.: ¿qué explica el alza?

  5. Asamblea: Comisión oficialista inicia proceso de fiscalización al sistema de salud

LO MÁS VISTO

  1. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  2. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

  5. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

Te recomendamos