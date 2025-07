Sector automotriz pide que matrícula de $ 10 se aplique a carros híbridos

Tras el anuncio del presidente del país, Daniel Noboa, de reducir a $10 el costo de las matrículas para los vehículos eléctricos, por su bajo impacto de contaminación en las ciudades, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) ha solicitado que el beneficio se extienda a los vehículos híbridos.

La producción de crudo bajó 46 % y temporalmente Petroecuador detiene la exportación

Aeade argumenta, ante su petición, que los híbridos también contribuyen a la reducción de emisiones y forman parte de la transición hacia una movilidad más sostenible.

No obstante, no todos están de acuerdo con dicha propuesta, pues la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae) se opone y señala que los híbridos, especialmente los llamados mild hybrids, no generan un impacto ambiental significativo y que los incentivos deben concentrarse exclusivamente en los vehículos 100% eléctricos, como lo establece la Ley Orgánica de Eficiencia Energética.

Gobierno descarta apagones en Ecuador pese a paralización de 8 hidroeléctricas Leer más

La Cinae también ha mencionado que estos vehículos acceden al mercado ecuatoriano, desde el extranjero, con impuestos más bajos que los ensamblados en el país, lo cual genera una competencia desigual y distorsiona el mercado. “Los recursos públicos deben enfocarse en tecnologías que realmente reduzcan emisiones”, subrayó el gremio ensamblador.

RELACIONADAS Las fuertes lluvias reviven las alertas en el sector energético de Ecuador

¿Qué es un vehículo híbrido?

Un vehículo híbrido es un automóvil que combina dos fuentes de energía para su funcionamiento: un motor de combustión interna (generalmente a gasolina) y uno o más motores eléctricos. Esta combinación permite reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, lo que los convierte en una opción más amigable con el ambiente.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ