5 grandes colaboraciones de Ozzy Osbourne con otros artistas y bandas

El nombre de Ozzy Osboourne, fallecido el 22 de julio de 2025, está ligado inevitablemente a Black Sabbath, al ser parte de su primera etapa, la más celebrada por su fanaticada y en la que dejaron como herencia álbumes que incluso ahora siguen siendo referentes para muchísimos otros músicos.

Obviamente, está además su trayectoria como solista, en la que con el empujón de grades colegas como los guitarristas Randy Rhoads, Jack E. Lee o Zack Wilde, logro captar nuevos adeptos fieles, tras su salida de Sabbath en 1979.

Pero también colaboró con su voz en canciones de otros artistas y proyectos, mostrando no solo su diversidad de registros vocales, sino sus gustos multifacéticos. Compartimos cinco colaboraciones que desde nuestro punto de vista merecen ser destacadas y compartidas. Ojalá sean un incentivo para que nuestros lectores conozcan nueva música y se animen a escuchar la discografía de estas bandas.

Grabó dos temas para el primer disco en solitario de Bill Ward

Tras su salida de Black Sabbath en 1983, el baterista Bill Ward se tomó un descanso para volver en 1990 con el disco Ward One: Along The Way, (Capitol Records, Chameleon Records), su primer trabajo en solitario, una preciosa pieza en la que muestra sus dotes como compositor, limpio y sobrio después de años de excesos. Dicha producción oscila entre el rock, el metal y la música progresiva, con grandes dosis de psicodelia, elemento omnipresente.

En una entrevista de junio de 2022 para el medio digital Louder, Bill contó que cuando estaba preparando el disco, Ozzy lo llamó y le dijo: "Si necesitas ayuda, con gusto cantaré una canción". Pero terminó grabando dos: Bombers (Can Open Bomb Bays) y Jack's Land. La primera de ellas fue elegida como sencillo para los lanzamintos en siete pulgadas, aprovechando el gancho comercial que genera leer el apellido Osbourne en los créditos. Fue su primera colaboración juntos después de más de una década.

Bill Ward fue quizás el miembro que más lamantó la partido de Ozzy de Sabbath, al punto de que abandonó a la banda en plena gira en 1980 (aunque luego volvería por épocas, hasta su salida en el 83). Como él admitió en entrevista para el pódcast de Eddie Trunk en 2021: “Cuando salimos al escenario, me di cuenta de que me costaba mucho tocar los temas de Black Sabbath con Ronnie James Dio al frente. No estoy diciendo que tuviera algún problema personal con Ronnie, simplemente era distinto y me costaba aceptar que eso iba a ser lo normal, la nueva normalidad”.

Participó en un single de Lita Ford

Ozzy grabó la canción Close my eyes forever para el tercer disco de la cantante estadounidense Lita Ford, llamado Lita (1988, RCA, Dreamland Records). Ella en ese momento estaba siendo representada por Sharon Osbourne, esposa y mánager de Ozzy. El tema también saldría como sencillo.

Lita se había ganado un nombre en la escena gracias a su trayectoria como guitarrista en el grupo estadounidense de punk y hard rock The Runaways, formado solo por mujeres, del que también formó parte Joan jett.

Debido a la buena recepción que tuvo Close my eyes forever, dos años después Lita Ford hizo otra colaboración con otro grande del rock, Alice Cooper, con quien grabó el tema Only woman bleed, para su disco Stiletto (1990, RCA, Dreamland Records).

Con el groove de Infectious Grooves

Quienes pasen de los cuarenta años, de seguro recordarán la época gloriosa de los 90 en la que el canal MTV Latino era de señal abierta, por lo cual se convirtió en una gran escuela para millones de melómanos y músicos en la región. Los asiduos del programa metalero Headbangers ball deben tener grabados entre sus recuerdos los videos de la banda de funk metal Infectious Grooves (proyecto paralelo de miembros de Suicidal Tendencies).

Ozzy colaboró en el tema Therapy del primer álbum de Infectious Grooves, llamado The Plague That Makes Your Booty Move... It's The Infectious Grooves (1991, Epic), tema que también fue elegido como sencillo.

Compartiendo micrófonos con el gran Lemmy de Motorhead

Dicen que no puede haber dos gallos en un gallinero, pero Ozzy Osbourne y Lemmy Kilmister, la voz de Motorhead (fallecido en 2015), demostraron en vida que sí es posible. Ambos colaboraron en el track I Ain't No Nice Guy, que aparece en el disco March Ör Die (1992, WTG Records, Epic).

Es un álbum poco estimado por muchos de los fans de Motorhead, que sostienen que es demasiado radial para el estándar de la agrupación (por algo logró buenas ventas), acusación que encuentra argumentos con la inclusión de Ozzy, un artista demasiado 'mainstream' y comercial para cierto sector del público metalero.

Hay que tener presente que Lemmy había colaborado en la composicón de cuatro temas del disco No more tears (1991) de Ozzy, logrando un vínculo que luego se reforzó con I Ain't No Nice Guy, una balada con guitarras acústicas y piano, que le valió ser conocido por nuevas audiencias.

Además, March ör die incluye el track Hellraiser, canción compuesta por Lemmy que Ozzy había cantado también en No more tears.

Colaboró con otro ex-Sabbath, el guitarrista Tony Iommi

En 1986 el guitarrista británico Tonny Iommi, el alma incombustible detrás de Sabbath, estaba planeando lanzar su primer álbum como solista, pero fue presionado por su disquera, Warner Bros, para que ese trabajo, titulado Seventh star, saliera como una obra de Sabbath. Todo por motivos comerciales.

Hasta que en el año 2000, finalmente Iommi pudo concretar su sueño de publicar un disco con su apellido y no con Black Sabbath. En él participaron varios artistas como Henry Rollins, Dave Grohl, Phil Anselmo, Billy Corgan, entre otros. Ozzy canta el tema Who's Fooling Who, en el que toca la batería Bill Ward, otro ex-Sabbath.

