Beherit: "El estilo de Sudamérica fue la fuerza impulsora para hacer música extrema"

Después de más de 35 años de historia, la banda de black metal/dark ambiente Beherit realizó en 2024 su primer concierto fuera de su Finlandia natal, en el NWN/Hospital Fest de Japón. Eso los ha impulsado a llevar su música a distintos lugares del planeta, para beneplácito de sus seguidores, que antes solo fantaseaban con la posibilidad de verlos alguna vez tocar en vivo.

Agenda 2025 de metal subterráneo en Ecuador: novedades para los fans Leer más

Este año visitarán Europa, Sudamérica, varias ciudades de Estados Unidos y México. Por ello, Marko Laiho, cerebro, corazón y alma de Beherit, ha realizado una serie de entrevistas por Zoom con distintos medios, lo que ha permitido conocer más de esta agrupación que siempre ha sido bastante reservada.

Siempre es interesante conversar con alguien con tanto recorrido en la música extrema, ya que además de Beherit, Marko ha tenido otros proyectos, como Poleeni, Saatana, The Sex Grinder, Suuri Shamaani, Syntiset o Thrash Cruiser. El compositor finlandés comparte con EXPRESIONES sus recuerdos de los primeros días de la escena en los ochenta, los intercambios de cintas por correo postal, la influencia del metal sudamericano e incluso sobre el carácter reservado que se atribuye a los finlandeses.

“Los 80 eran un mundo diferente”



¿Cómo eran esos primeros días de la escena extrema finlandesa, cuando la banda surgió en 1989? ¿Los distintos subgéneros convivían entre sí?

En los años 80, cuando éramos jóvenes, había más speed metal y luego thrash. Ya a principios de los 90, en los eventos podías ver tocar juntos grupos de thrash, black metal, death metal. No era necesario encasillarlos en diferentes categorías, en comparación con hoy en día, cuando en un conciertos puede haber 10 grupos de black metal. En esos tiempos podías escuchar varios estilos en una misma noche.

Cuando surgieron en Rovaniemi, ¿había una escena underground consolidada, o más bien se debe hablar de esfuerzos de unas pocas bandas?

Los años 80 eran un mundo muy diferente en comparación con la actualidad. Rovaniemi es una ciudad muy pequeña en el norte de Finlandia. Había algunas otras bandas, pero creo que Beherit era la más extrema, incluso en Finlandia. Lo que ocurre es que yo estaba muy metido en el intercambio de casetes en los 80, así que así conocí muchas bandas underground interesantes, como los discos brasileños de Cogumelo Records. Por eso Beherit fue el primero, o uno de los primeros, en introducir el black y death metal en Finlandia.

Mencionó el sello Cogumelo, que lanzó muchas bandas de la escena blackmetalera brasileña de fines de los 80.

Los más grandes fueron Sepultura. También Sarcófago, muy importante para mí. Además de Chakal, Vulcano, Holocausto…

Mystifier...

Claro, además Impurity. El estilo de América del Sur fue la fuerza impulsora de Beherit para tocar música extrema.

¿Que otras bandas de otras escenas los influenciaron?

Se pueden sentir influencias de Blasphemy de Canadá. Aún recuerdo la primera vez que escuché su demo Blood upon the altar. Otro referente es Bathory (de Suecia). Entonces se mezcló toda esa influencia, fue una progresión natural. Pero creo que todo comenzó a partir de Sarcófago.

Beherit ha experimentado tanto con el black metal como con el dark ambient.

Sí. Sé que la discografía de Beherit es muy variada, pero creo que es una de nuestras fortalezas, el haber tenido muchos estilos diferentes a lo largo de los años. Realmente me encantan nuestros álbumes. Hoy en día somos capaces de mezclar toda esa discografía y probar con nuevos estilos. Eso hace que la gente no sepa qué esperar de Beherit. Por eso somos libres de hacer lo que deseemos.

¿Los finlandeses son introvertidos?



El cineasta finlandés Aki Kaurismaki sostiene que las personas nativas de Finlandia tienen un carácter reservado, poco dado a la conversación. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista?

Personalmente me gusta mucho el trabajo de Aki. Su estilo es bastante único, su mirada es muy profunda e inteligente. Te podría decir que de manera general los finlandeses somos así, pero no es la realidad de todos...

Por ejemplo, se dice que los latinos tenemos un carácter extrovertido, pero esto no quiere decir que no haya latinos tímidos.

Sí… La verdad, no sé cómo explicarlo. Al respecto, solo te puedo decir que realmente amo las películas de Aki Kaurismaki (risas).

¿Cómo les fue en su show en Japón? Beherit había tocado por última vez en 1992.

Fue genial. Había unas 1.300 personas, pero tengo que decir que el 90 % eran de fuera de Japón. Había fanáticos de Europa, Australia, América... de todo el mundo. Me encantó, esa experiencia me ha hecho querer tocar más y más fuera de Finlandia.

Opiniones sobre Beherit

Como comenta, Mario Roberto Aguilar, crítico guayaquileño de metal que ha colaborado para la webzine Ciudad Zero y está radicado en Chile, “podemos darnos cuenta de la importancia de Beherit porque, pese a ser de Finlandia, los mencionan en el libro de la historia del death metal sueco. Y es que a inicios de los noventa, ellos sonaban más extremos que la mayoría de bandas de Suecia”.

Para Héctor Alvarado, también de Guayaquil, artista de noise (de proyectos como I Porno You o Federal Law), creador de Fusilero Records y radicado en EE. UU., “el disco Drawing down the moon (1993, Spinefarm Records) de Beherit es uno de los pioneros en incluir voces alteradas por computadora y sintetizadores, en un momento en el que la mayoría de grupos de black tenían un estilo más primitivo. Hay mucha expectativa, los conciertos de Beherit en Brooklyn y Denver están ‘sold out’ (entradas agotadas)”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!