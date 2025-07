Tilín encontró el trabajo que le corresponde: auxiliar de archivo

Finalmente el reo Daniel Salcedo sí entregó, este lunes al final de la tarde, los documentos que había ofrecido a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con nueva información sobre las mafias que operan en el sector público de la salud y de las que él mismo formó parte. Los recibió en persona el propio Ferdinan Álvarez, cuestionado presidente de la Comisión que dizque quiere (o quería) investigar a esas mafias, pero no ha podido desvanecer las sospechas de que algo se trae con Salcedo: el alias de Tilín que se le atribuye puede dar cuenta de ello.

Hasta el filo de la medianoche estuvo Tilín entregado al embrutecedor y mecánico trabajo de foliar esos documentos, es decir, numerarlos folio a folio. En la mañana del martes 29 de julio de 2025 aún no había terminado la tarea pero se dio tiempo para responder las preguntas de los periodistas que le esperaban en el vestíbulo de la sede legislativa. Son entre 3.500 y 4 mil folios, calculó, que serán puestos “en conocimiento de las autoridades competentes”.

RELACIONADAS Daniel Salcedo entrega pruebas de corrupción hospitalaria a Comisión de Fiscalización

Durante poco más de cinco minutos habló Ferdinan Álvarez ante los micrófonos de la prensa y no pronunció las palabras que, hasta la víspera, cuando se fotografió entre las montañas de folios y puso un tuit con el que quería demostrar su celo de asambleísta acucioso, no cesaba de repetir para arriba y para abajo: “proceso de fiscalización al sistema de salud pública”. Como si de un día para el otro se hubiera olvidado de eso. Ni siquiera cuando se lo preguntaron directamente dijo estar dispuesto a impulsar el tal proceso de fiscalización.

Al contrario, repitió por lo menos cinco veces aquello de “enviar la documentación a las autoridades competentes”, es decir, a la Fiscalía. Primero, porque entre esos documentos (y de esto se dio cuenta “mientras iba foliando”) hay “información comprometida en ciertas investigaciones” (no quiso decir cuáles) y que “evidentemente no puede ser revelada”. Y también porque “hay tipos penales que se pueden estar desprendiendo” del contenido de esos folios.

Exlegisladores creen que en la Comisión de Fiscalización solo siguen órdenes del Ejecutivo. ADN defiende a Ferdinan Álvarez y lo empleará hasta cuando le parezca útil, según Flores.



Detalles 👉 https://t.co/GHg4f2RL0e pic.twitter.com/TBHyTBfkrn — Diario Expreso (@Expresoec) July 29, 2025

La fiscalización al sistema de salud pública de Álvarez se desinfla

Ahora el “proceso de fiscalización al sistema de salud pública” parece desinflarse como el globo de ensayo que siempre fue. Al fin y al cabo, no era sino un invento que se le ocurrió a Ferdinan Álvarez para justificar la comparecencia de Daniel Salcedo en la Comisión: en realidad nunca hubo proceso de fiscalización alguno. Mucho menos después de que el prófugo de la justicia Xavier Jordán, señalado por Salcedo como el actor principal de las mafias de la salud pública, arremetiera contra Ferdinan Álvarez acusándole de ser una especie de operador político de esas mismas mafias. Jordán, por cierto, también ha remitido copiosa documentación (una parte de ella la mostró en un video que publicó en X la noche del domingo) pero el presidente de la Comisión de Fiscalización no ve en esos papeles “pruebas relevantes” de ningún tipo. Por lo que se sabe, ni siquiera se sentó a foliarlos. Es claro que hay delincuentes que gozan de su confianza y otros que no.

A propósito del video dominical de Xavier Jordán, el gran tetón de la narcopiscina, cómplice del mafioso Leandro Norero, hay un detalle relevante: el hecho de que se haya demorado tres horas en ponerlo al aire. Lo había anunciado para las 20:00, con revelaciones sobre las supuestas prácticas mañosas de Ferdinan Álvarez en la Asamblea. En un adelanto difundido la víspera, mostraba cómo el presidente de la Comisión de Fiscalización amenazaba al presidente del directorio del IESS, en ese entonces Eduardo Peña, con investigar asuntos oscuros de su administración y, a los pocos días (después de llegar a acuerdos inconfesables con él, según Jordán), retiraba la amenaza: un caso de chantaje puro y duro en el que Peña no queda mejor parado que Tilín.

Pues bien: el domingo, a las 19:43, Jordán anunció: “Estaremos con ustedes en minutos”. Pero a las 20:00 no ocurrió nada. A las 21:00 no ocurrió nada. A las 22:00 no ocurrió nada. Pasadas las 23:00 recién apareció Jordán con denuncias sobre 12 contratos para la provisión de insumos de salud, todos ellos muy sospechosos en efecto, pero ni una palabra sobre las movidas de Tilín. ¿Qué ocurrió durante esas tres horas de angustiosa e inexplicable espera? ¿Hubo un acuerdo? Lo cierto es que el tetón de la narcopiscina parece haber quedado neutralizado después de esta salida en falso.

El pasado 17 de julio de 2025, Daniel Salcedo se presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Flickr Asamblea Nacional

Ferdinan Álvarez, nuevo auxiliar de archivo de la Fiscalía.

Así las cosas, la fiscalización al sistema de salud pública ha quedado reducida a un paquete de documentación que Daniel Salcedo entregó a la Comisión de Fiscalización y que será remitida a “las autoridades competentes”, es decir, a la Fiscalía. Lo cual constituye un ridículo de grandes proporciones si se considera que Salcedo ya era colaborador eficaz de la Fiscalía, precisamente en las investigaciones sobre las mafias que operan en el sector público de la salud. Entonces, ¿para qué diantres fue de paseo a la Asamblea? ¿Con qué objetivo montaron el show de entregar ahí todos esos documentos? ¿Para que Ferdinan Álvarez se encargue de foliarlos? Así parece. He ahí el trabajo que verdaderamente corresponde al presidente de la Comisión de Fiscalización: auxiliar de archivo de la Fiscalía.

Mientras tanto, una nueva sesión de la Comisión de Fiscalización ha sido anunciada para este 30 de julio de 2025, dizque para revisar todos los documentos remitidos por Salcedo. Según Álvarez, será el pleno de la Comisión el que decida cómo proceder. Pero claro, el pleno de la Comisión está dominado por una mayoría oficialista (lo cual constituye, en sí mismo, una aberración). Y el oficialismo definió ya su postura: apoyar a Álvarez aunque se encuentre metido en el más fétido de los agujeros.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!