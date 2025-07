Tensión, gritos y acusaciones: Asamblea pide renuncia de Díaz en medio de escándalo

Con unanimidad votó el Pleno de la Asamblea Nacional. 146 de los 151 asambleístas que se registraron, para participar en el cuarto punto del orden del día, apoyaron la iniciativa de Mishel Mancheno, asambleísta por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), por Chimborazo, para que Santiago Díaz renuncie a su cargo.

Aunque, durante en el debate solo participaron los legisladores del oficialismo y los asambleístas del movimiento Revolución Ciudadana (RC), a gritos, trataron de expresarse, nadie se opuso a la resolución. Esta iniciativa fue denominada “Proyecto de Resolución por la Dignidad Institucional y Ética Parlamentaria”.

De acuerdo con el documento, enviado por Mishel Mancheno, este “busca emitir un pronunciamiento claro y firme desde la Asamblea Nacional frente a hechos que se comprometen su integridad institucional”. También, exhortar a una salida responsable del legislador Díaz, involucrado en hechos de connotación nacional.

LE SUGERIMOS LEER: ¿Cómo afecta la falta de preparación de los asambleístas a la democracia ecuatoriana?

Designación de la Fiscalía General: Asamblea define a sus dos delegados Leer más

Para Mancheno, esta votación era importante porque “frente a una situación que interpela nuestra conciencia política y ética, hoy la Asamblea debe decidir: si actúa o si calla, si defiende privilegios o si defiende principios, si se acomoda en la tibieza o si se pone de pie con dignidad”.

Es por eso por lo que la asambleísta promovió que si “un legislador procesado por este delito tan grabe dé un paso al costado”. El tercer artículo del proyecto determina: “exhortar al asambleísta Santiago Díaz a presentar su renuncia voluntaria al cargo, en aras de garantizar la transparencia del proceso penal en curso, facilitar el desarrollo de las investigaciones judiciales y proteger la legitimidad y credibilidad institucional.

En cambio, el cuarto llama a “instar a las autoridades competentes del sistema judicial y de control a actuar con celeridad, imparcialidad, objetividad y con enfoque de Derechos Humanos en el tratamiento del caso, asegurando tanto la protección de la presunta víctima como el respeto al debido proceso”.

Andrés Castillo, asambleísta por ADN, recordó la nómina de los legisladores que apoyaron la iniciativa de Díaz para legalizar sexo consentido desde los 14 años. René Fraga

Exposición de casos en la Asamblea

A Díaz fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presunto delito de violación a una menor de edad. Blasco Luna, asambleísta por la RC, por Cañar, también se pronunció. “Hay que erradicar y combatir la corrupción y la violencia, venga de donde venga, porque el país está cansado de los privilegios de que únicamente se legisle a la carta, no más”.

Además, dijo “Tilín, Tilín, cuidado (en alusión al asambleísta Ferdinan Álvarez, alias con el que el profugo Xavier Jordán lo ha relacionado). Aquí, caiga quien caiga, porque es la manera de depurar esta Asamblea Nacional”.

LE INVITAMOS A LEER: Ecuador endurece penas, pero ¿la fórmula ha funcionado?

RELACIONADAS Casa de la Cultura rechaza fusión del Ministerio de Cultura con Educación

Quinto Puente: Luque dice que se pagará valor catastral, los hechos difieren Leer más

¿Quién más se pronunció?

También se pronunció Paola Jaramillo, asambleísta por ADN, quién respondió a Luna: “Quiero iniciar mi discurso, diciéndole al asambleísta que, nadie está encima de la ley; y como lo dijo el presidente de la República Daniel Noboa: caiga, quien caiga. Aquí no vamos a solapar a nadie, como ustedes sí lo hicieron por mucho tiempo”.

Aunque, otros políticos de la RC también solicitaron la palabra ante los pronunciamientos de Andrés Castillo, legislador oficialista por Pichincha, Niels Olsen, presidente de la Asamblea, se la negó. “Por favor, silencio. Aquí yo tengo la palabra y yo escojo a quién le doy la palabra. Se cierra el debate. Si de lado y lado no puede mantener la compostura, no hay debate y se cierra”, expresó Olsen mientras los legisladores gritaban.

“Calladito, calladito, don Ricardo (Patiño), cualquier queja que tenga usted se la recibo por escrito y por valija; pero mandará solo la queja, nada más, porque con usted no se sabe”, le expresó Andrés Castillo, al inicio de su intervención. Castillo también mencionó, durante la sesión del Pleno, otros casos de abusos sexual, como: el caso Glas Viejó, la amnistía al exasambleísta Floresmilo Villalta, quién fue sentenciado por violar a una menor; y el caso El Principito.

También expuso a Pablo Izquierdo Pinos, “casi, casi el médico de cabecera de Carondelet”. Él fue acusado de comercializar pornografía infantil desde Ecuador. “Ahora se rasgan las vestiduras, se rompen los botones de la leva, diciendo que hay que proteger a nuestros niños”. Y, ante una interrupción, Castillo expresó: “No, no, no. Los payasitos por allá. Los payasitos están de celeste. Yo no soy el comandante del Ejército que usted mandaba a callar cuando podía señor Patiño, conmigo se equivoca señor”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!