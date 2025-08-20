Good Boy: el terror desde los ojos de un perro en la pantalla grande

La película Good Boy lanza su primer tráiler. Terror, suspenso y la lealtad de un amigo peludo que enfrenta lo sobrenatural

En Good Boy, un perro se enfrenta a las entidades malignas que acosan a su dueño.

Good Boy es una película de terror que nos presenta a Indy, un perro color beige, protagonista de esta historia. En las dimenciones de una granja rural, Todd (Shane Jensen), dueño de Indy, decide mudarse allí tras una tragedia familiar, ignorando los rumores que aseguran que la casa está embrujada.

En la aparente tranquilidad de la estancia, Indy comienza a percibir presencias paranormales, rastros siniestros y fuerzas oscuras que intentan arrastrar a Todd al más allá. La película invita al espectador a adentrarse en estas escalofriantes apariciones desde la perspectiva sensorial del perro de la casa, lo que huele, escucha, percibe y todo aquello invisible al ojo humano se convierte en la base del terror.

El filme fue dirigido por el cineasta estadounidense Ben Leonberg y coescrita junto a Alex Cannon, posicionando a Good Boy como su primer largometraje conocido, presentado en el festival South by Southwest (SXSW), evento cultural, creativo y tecnológico que tuvo lugar en Texas del 7 al 15 de marzo de este año.

Su película fue altamente elogiada por su originalidad, emotividad y enfoque, todo presentado desde el punto de vista de un perro sin diálogo humano, lo que refuerza la carga sensorial de cada escena y mantiene al espectador completamente inmerso en la historia.

¿Cuál es el enfoque de la película?

La gran diferencia con otras producciones que involucran animales radica en que Indy no habla ni piensa como un humano. El comportamiento del perro se basa en reacciones auténticas e instintos reales, sin atribuirle características antropomórficas.

Esta actuación no pasó desapercibida, y recibió el premio Howl of Fame durante el South by Southwest 2025 a la mejor actuación canina. Ben Leonberg, director y dueño de Indy, también cosechó críticas positivas.

“Una de las mejores películas de terror de lo que va de año”, se lee en la página de cine IndieWire, mientras que Collider califica Good Boy como "realmente desconcertante”. Estos y otros elogios se sumaron a la acogida positiva que la película tuvo durante el festival.

Kari Fischer, productora y esposa del director, adaptó su vivienda en Nueva York para recrear la casa embrujada que se convierte en el escenario central de la trama.

La producción se extendió por más de 400 días a lo largo de tres años. Durante ese tiempo, se pulieron las habilidades escénicas de Indy, hasta alcanzar el resultado final, uno que no ha defraudado a nadie.

Un perro se convierte en testigo del terror que acecha a su dueño X

Con una duración de 78 minutos, Good Boy demuestra cómo la innovación se traduce en una película de terror, combinando carga emocional y sensorial que desentierra emociones y despierta expectativa. La historia también refleja la estrecha relación entre una mascota y su dueño, mostrando hasta dónde puede llegar un amigo peludo para ayudar.

Junto con el lanzamiento de su primer tráiler oficial, Good Boy tiene previsto estrenarse en cines el 3 de octubre de este año y, posteriormente, estará disponible en la plataforma de streaming Shudder, que adquirió los derechos de distribución en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda.

¿Podrá un perro interponerse entre su dueño y los espectros que intentan acabar con él? Muchos espectadores se conmueven ante el papel del pequeño héroe que protege a su amo, mientras otros se preguntan si el perrito sobrevivirá, mostrando gran simpatía por el entrañable personaje de cuatro patas.

