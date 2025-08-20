CPCCS rechaza impugnaciones a ternas de Judicatura, incluidas las de Mario Godoy

Uno de los reparos contra el actual presidente de la Judicatira fue su defensa a procesados por el delito de narcotráfico

El Equipo Técnico está conformado por funcionarios de confianza de cada vocal del Consejo de Participación Ciudadana.

Las 19 impugnaciones en contra de los integrantes de las cinco ternas para la conformación del nuevo Consejo de la Judicatura no superaron la revisión del equipo técnico, conformado por personas de confianza de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La reunión del equipo técnico duró poco más de ocho horas. En ella estuvo presente Christian Troya, asesor de la vocal Johanna Verdezoto, quien anteriormente colaboró en la comunicación de Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura y parte de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para el proceso de designación. Aunque se habló de 17 impugnaciones en principio, al final se leyeron 19 durante la reunión.

La primera impugnación revisada fue contra otro candidato propuesto por la Corte Nacional de Justicia, Juan Carlos Benalcázar. Entre los cuestionamientos se alegaba que no contaba con la probidad necesaria para el cargo.

También se mencionó un contrato con el Estado, pero el equipo técnico presentó una certificación del SERCOP que indicaba que no existía ningún contrato vigente entre Benalcázar y el Estado. La contratación referida se realizó en 2019 y tuvo una vigencia de 30 días.

La impugnación contra Fabián Fabara

La figura de Fabián Fabara ha generado polémica, especialmente después de que el actual Consejo de la Judicatura dejara prescribir un expediente disciplinario en su contra. La Corte Nacional de Justicia revisó su actuación en un caso de violencia sexual y concluyó que incurrió en negligencia manifiesta.

Una de las impugnaciones fue presentada por Mónica Jaramillo, quien lidera el Observatorio de Control Ciudadano. Sin embargo, el equipo técnico no dio paso a la impugnación, entre otras razones, porque no existía claridad en el planteamiento del pedido.

Lo que se dijo sobre Mario Godoy

Otra impugnación presentada por Mónica Jaramillo cuestionó la probidad e idoneidad de Mario Godoy. Señaló una práctica reiterada en su ejercicio profesional, en la que habría recurrido a incidentes de recusación para dilatar procesos. También se cuestionó su rol dentro del Consejo de la Judicatura.

No obstante, esa impugnación fue rechazada. El equipo técnico argumentó, entre otras cosas, que no se especificaron los procesos presuntamente dilatados y que se presentaron “argumentos políticos” en la impugnación.

Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura, consta en la terna para la renovación

Otra referencia a Godoy tuvo que ver con su pasado en el libre ejercicio profesional. Una de las impugnaciones puso sobre la mesa su defensa de procesados por delitos de narcotráfico. El caso mencionado fue en el contexto de la defensa de la exSuperintendencia de Comunicación para los hermanos Pablo y Eduardo Larrea.

Como lo hizo durante toda la sesión del equipo técnico, la coordinadora Lizbeth Galarza emitió sus criterios para el rechazo de la impugnación, a los cuales se adhirió el resto del equipo. Galarza señaló que no se podía criminalizar el ejercicio de la profesión.

En ese escenario —continuó— no se podría afirmar que, de alguna manera, Godoy estaría inmerso en casos de corrupción. Esto en relación al caso de los hermanos Larrea.

Reacciones en el CPCCS

El vocal Gonzalo Albán Molestina se pronunció este 20 de agosto de 2025 sobre la decisión del equipo técnico. “Si bien la comisión técnica determina que las impugnaciones deben archivarse, se va a generar un informe de ese equipo al Pleno que tomará una decisión. Esto aún no ha acabado”, mencionó.

