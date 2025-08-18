Consejo de la Judicatura investiga a juez por liberar a miembro de Los Lobos

El Consejo de la Judicatura anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra un juez del cantón La Maná

El pronunciamiento se dio luego de que el individuo, detenido la madrugada del viernes 15 de agosto en una vivienda en Quevedo, fuera puesto en libertad.

El Consejo de la Judicatura (CJ) anunció el inicio de una investigación disciplinaria contra un juez del cantón La Maná, en la provincia de Cotopaxi, tras su decisión de liberar a un presunto integrante del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos.

El pronunciamiento se dio luego de que el individuo, detenido la madrugada del viernes 15 de agosto en una vivienda en el cantón Quevedo (provincia de Los Ríos), fuera puesto en libertad pocas horas después mediante medidas cautelares dispuestas por el magistrado.

Según el comunicado, la Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia serán las encargadas de llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si existió alguna irregularidad en la actuación del juez. El objetivo es establecer si la decisión judicial se apartó del marco legal y ético que rige la función jurisdiccional.

El Consejo dispuso el traslado del servidor a otra dependencia judicial. Cortesía

La lucha contra el crimen organizado

El CJ enfatizó que, en el actual contexto de lucha contra el crimen organizado, es imperativo que los operadores de justicia actúen con estricto apego al ordenamiento jurídico. “Acciones de esta índole pueden atentar contra la transparencia institucional y comprometer gravemente la reputación del sistema judicial”, señala el documento.

La institución indicó que actuará con firmeza, respetando el debido proceso y la independencia judicial, para sancionar cualquier conducta que comprometa la seguridad ciudadana o afecte la confianza pública en la administración de justicia.

