¿La mafia hospitalaria financió el crimen de Villavicencio? Esto dijo Daniel Salcedo

Daniel Salcedo Bonilla, procesado por corrupción en el sistema de salud pública, vinculó este jueves 17 de julio el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio con las mafias que operan dentro de los hospitales públicos en Ecuador.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Salcedo sostuvo que el crimen de Villavicencio responde a intereses económicos vinculados a la corrupción hospitalaria.

“Todo nace del dinero... Como Fernando Villavicencio les estaba dando duro a ellos, les estaba tocando el bolsillo, lo mejor era silenciarlo, y es lo mismo que está pasando conmigo”, expresó ante los legisladores.

Salcedo, quien cumple varias sentencias por corrupción, afirmó que sabe demasiado y que teme por su vida. Recordó que fue víctima de un atentado dentro de la cárcel, igual que su hermano.

“No me siento seguro en la cárcel donde estoy porque es mucho dinero lo que hay en juego por mi cabeza. Pero aún así no tengo miedo”, dijo.

Salcedo señala a las unidades requirentes de los hospitales

El detenido aseguró que el financiamiento para estos crímenes proviene del mismo sistema de contratación pública que, según él, manejó desde las unidades requirentes de los hospitales.

En su testimonio, reveló que las órdenes de contratación estaban manipuladas desde las unidades hospitalarias responsables de emitir los pedidos. Así se aseguraban que los contratos beneficien a un solo proveedor.

“Es tan sencillo: la diferencia es que a la gente no le gusta trabajar, simplemente quieren amarrar. Pero esto no es complicado. Esto es solamente de distribuciones distribuciones, esto es solamente de patentes, esto es solamente de marcas... Y por ejemplo, hay una cadera, hay una prótesis de cadera. La prótesis de cadera brasilera versus la prótesis de cadera americana. ¿Cuál tiene que ser la diferencia? El material. Entonces, si la unidad requirente dice que sea de tal, tal, tal, tal, ¿quién va a ganar? El único que cumple con los términos de referencia para poder ganar", explicó.

Daniel Salcedo arribó al Salón Tránsito Amaguaña de la Asamblea. Allí se desarrolló la sesión con la que la Comisión de Fiscalización empezó la investigación al Sistema Nacional de Salud Pública. GUSTAVO GUAMÁN

Jordán se llevaba el dinero

Salcedo también reveló que parte del dinero generado por las compras amañadas en hospitales era entregado directamente a Xavier Jordán, quien, según dijo, utilizaba esos fondos para financiar campañas políticas y logró sumar hasta 15 millones de dólares. Aunque admitió no tener pruebas documentales, aseguró que Jordán le hablaba abiertamente de aportes al partido Revolución Ciudadana, mencionando incluso la entrega de vehículos y otros favores.

“Yo entregaba el dinero a Xavier Jordán… y él me decía que eso era para financiar campañas políticas”, sostuvo. El preso afirmó que fue esa estructura de corrupción la que después se expandió hacia otros sectores, como el eléctrico, donde también fue contratado por su conocimiento en contratación pública.

Finalmente, Salcedo se comprometió a entregar en los próximos 10 días todos los documentos que, según él, probarán su versión: códigos, contratos, pagos, etc.

“Estoy presto a dar todas mis conexiones y todos mis contratos y en todo lo que he sido parte para poder hacerle llegar a la Comisión de Fiscalización”.

¿Qué más dijo Daniel Salcedo en la Asamblea Nacional?

Aseguró que intentaron matarlo a él y a su hermano para silenciarlo.

Denunció que la corrupción nace en las unidades requirentes de los hospitales, donde se manipulan los pedidos.

Acusó a Javier Jordán como el principal beneficiario del sistema, con ganancias de hasta 15 millones de dólares.

Afirmó que ese dinero sirvió para financiar campañas políticas, mencionando a la Revolución Ciudadana.

Admitió haber participado en el esquema, pero ofreció entregar pruebas a la Asamblea.

Dijo temer por su vida, pero aseguró que no tiene miedo y está dispuesto a colaborar.

