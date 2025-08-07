La sede y los salarios, las prioridades en El Nacional

El club debe cubrir deuda con el IESS para evitar remate de sede. Necesita $180 mil mensuales para pagar sueldos y demandas.

La sede del Rojo está en riesgo de ser rematada por una deuda con el IESS.

A los problemas que vive El Nacional para tratar de cumplir con los sueldos de los jugadores, que provocó la salida de elementos como Darío Pazmiño, y la que esperan seguir otros elementos como Édison Caicedo y Vilington Baranda, se suma otro gran conflicto.

Los puros criollos tienen hasta el lunes 18 de agosto para cancelar cerca de $180.000 al Instituto de Seguridad Social (IESS), para no perder un inmueble histórico, como es la sede del club.

Marco Pazos, presidente de los rojos, dio a conocer que “si no pagamos ese dinero hasta el 18 de agosto, el IESS remata la sede, estamos trabajando para conseguir ese dinero, no obstante, todo puede pasar”.

Además, detalló que están buscando cuál de todos los rubros que deben cubrir no cancelarán para destinar esos recursos a la deuda con el IESS y así evitar que se pierda la sede.

La directiva del elenco militar se encuentra en la búsqueda de dinero para pagar deudas y evitar suspensiones al equipo en la LigaPro. Esto ha provocado que los salarios de los jugadores, al momento, no sean prioridad.

Los jugadores de El Nacional entrenan con normalidad de cara al juego ante Barcelona, el domingo, en el estadio Atahualpa. CORTESÍA

“Atravesamos por un momento delicado, pero si no pagamos, por ejemplo, lo de la sede, nos quedamos sin ella, pero al mismo tiempo sacrificamos los sueldos de los jugadores. Hacemos esfuerzos inmensos por cumplir con todos”, aseguró.

Presupuesto de cara al final del año

Según el directivo, el club necesita casi un millón de dólares para terminar la temporada con algo de tranquilidad.

“Gracias a los ocho auspiciantes que tenemos y que nos han ayudado mucho, incluso a veces con sobregiros, mensualmente recibimos $80.000, pero calculamos que deberíamos percibir $180.000 para estar algo tranquilos”, detalló.

Para tratar de cumplir en parte con los futbolistas, la directiva de los puros criollos decidió que lo recaudado en taquilla por los partidos ante Barcelona, este domingo, y Liga de Quito, el 24 de agosto, se destinará a abonos de los sueldos.

