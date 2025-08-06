El Nacional se aferra a sus hinchas para salir de la crisis

La directiva del Rojo prometió usar la taquilla de los cotejos ante Barcelona y Liga de Quito para pagar parte de los sueldos

Los jugadores de El Nacional se preparan para enfrentar el domingo a Barcelona, en el estadio Atahualpa.

Cada semana El Nacional buscar sobrevivir ante demandas, problemas económicos, salida de jugadores, deudas de sueldos y una irregular campaña en la LigaPro.

Ante esto, la dirigencia de los criollos encabezada por Marco Pazos mira como una gran oportunidad los partidos que jugará como local frente a Barcelona: este domingo, en el estadio Atahualpa, y ocho días después ante Liga de Quito.

En estos juegos aspiran a recibir una recaudación de $250.000 por concepto de taquilla y así paliar en algo las complicadas finanzas del club y realizar un abono a los sueldos de los jugadores.

Una fuente de la directiva, que pidió reserva de su nombre, confirmó que con lo recaudado en estos cotejos se cancelará parte de la deuda que mantienen con la plantilla, que va entre tres y nueve meses.

Para conseguir esto, la directiva militar decidió aumentar el valor de las entradas a un poco más del doble de lo que venía manejando. Por ejemplo, para el juego ante Barcelona, la general y preferencia pasó de $6 a $15, la tribuna tiene un valor de $25 y el palco $40.

También presentó la opción de un combo para los duelos ante los amarillos, albos y a los que se suma un tercer encuentro ante Macará. En esta modalidad, las localidades tienen un costo de general y preferencia $20, tribuna $37 y palco $65.

El equipo trabaja bajo el mando del entrenador ecuatoriano Juan Carlos Pérez. Cortesía

CRÍTICA A LA LIGAPRO

Tras la publicación de EXPRESO, el pasado martes, en la que se cuestionó la falta de rigurosidad en el control financiero al que deben someterse todos los clubes del fútbol ecuatoriano, y que estaría resultando deficiente y limitante al permitirse tener deudas de varios meses con jugadores, el presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, defendió la gestión y ponderó el trabajo realizado.

Jonathan Borja, el futbolista del club militar que hizo público el sábado que se le adeudaban nueve meses de sueldo, y que incluso otros compañeros habrían tenido hasta ordenes de desalojo de sus viviendas por no tener cómo pagar arriendos, le respondió al líder de la entidad que organiza el torneo.

“Prefiero no decir nada, que (Loor) siga con su Liga Top, donde todos los equipos pagan puntual, donde jugamos en las mejores canchas, donde tenemos los mejores árbitros, donde ayuda a todos los clubes y no al club que es hincha, bendiciones que siga con su Liga Top”, dijo con ironía.

La falta de pago en el Rojo, a lo largo de la temporada, ha hecho que los jugadores paralicen varias veces los entrenamientos como medida de presión a la directiva.

También que jugadores abandonen el club con su pase en mano por la falta de pago de tres meses de salario, como fue el caso de Darío Pazmiño, vía que la están siguiendo Édison Caicedo y Vilington Branda.

