Internacional vs Flamengo HOY: Hora y canales para ver EN VIVO la Copa Libertadores

Los ecuatoriano Enner Valencia y Gonzalo Plata protagonizarán el duelo en los octavos de final. Estos canales lo pasarán

Con la mira puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el Flamengo de Gonzalo Plata se prepara para un enfrentamiento decisivo contra el Internacional de Porto Alegre de Enner Valencia. El partido de vuelta, que se disputará este miércoles 20 de agosto (19:30 de Ecuador), definirá al clasificado a la siguiente fase del torneo más prestigioso de Sudamérica.

Lea también: Kevin Rodríguez, de no jugar a figura de Union Saint-Gilloise: Así le va a la Rola

El conjunto carioca llega a este duelo con una ligera ventaja tras la victoria 1-0 en el partido de ida. Sin embargo, el Inter de Porto Alegre buscará aprovechar su condición de local para darle la vuelta al marcador, forzar los penales o incluso sellar su clasificación directa.

Gonzalo Plata (d) y Enner Valencia comparten convocatoria en la Tricolor cortesia

La reciente victoria del Flamengo por 3-1 sobre el Inter en el torneo local, con un gol de Gonzalo Plata, le da un impulso de confianza al equipo. A pesar de que los Colorados optaron por alinear a sus suplentes en ese encuentro, el triunfo reafirma el buen momento que vive el club de Río de Janeiro.

Cristhian Noboa y su duro relato: "No podía ver los partidos porque me frustraba" Leer más

Se espera que el entrenador de Flamengo, Roger Machado, mantenga la alineación titular que venció el pasado fin de semana, con la adición clave de Giorgian de Arrascaeta. El talentoso mediocampista, quien se perdió el partido de ida por sanción, es una pieza fundamental en el ataque carioca y su retorno fortalecerá al equipo.

Por su parte, el Inter de Porto Alegre, con Enner Valencia en sus filas, buscará la remontada. El técnico del equipo decidió reservar a sus principales figuras en el encuentro del fin de semana, por lo que se espera que salgan con todo su arsenal para revertir la serie.

El rival de cuartos de final de Copa Libertadores

El ganador de esta emocionante llave se medirá en los cuartos de final con el vencedor del duelo entre Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño, en una serie que promete ser igual de intensa.

¿Por dónde ver EN VIVO el partido entre Inter de Porto Alegre y Flamengo?

El compromiso, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre estos conjuntos brasileños, podrá ser disfrutado por todos los hinchas por medio de las transmisiones de ESPN, Disney+ Premium y Disney+ Estándar. Será un duelo entre ecuatorianos.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!