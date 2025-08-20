Expreso
9 de Octubre
9 de Octubre y Técnico Universitario se enfrentan en los 16avos de la Copa Ecuador.expreso

9 de Octubre vs. Técnico Universitario EN VIVO: canal, hora y streaming del partido

El Súper 9 busca seguir en carrera tras eliminar a Deportivo Panamericana, mientras que el Rodillo Rojo debuta en el torneo

  • Redacción Expreso

La emoción de la Copa Ecuador continúa este miércoles 20 de agosto con un vibrante choque por los dieciseisavos de final. 9 de Octubre recibe a Técnico Universitario en el estadio Municipal de La Troncal, en un partido que promete grandes emociones y definirá al próximo clasificado.

Los octubrinos buscan seguir su racha

El equipo local llega a esta fase tras superar 1-0 a Deportivo Panamericana, en un reñido encuentro que demostró su garra. Actualmente, el club disputa el hexagonal final de la Serie B, donde lucha por uno de los dos cupos para ascender a la LigaPro. 

Técnico Universitario, a escapar de su crisis

Técnico Universitario
Técnico Universitario busca empezar con éxito su camino en la Copa Ecuador.@TecnicoUOficial

Por su parte, el Rodillo Rojo debuta en la competición buscando un respiro de su difícil situación en la LigaPro, donde se encuentra en zona de descenso. 

Para este desafío, el equipo de Ambato confía en la capacidad goleadora del delantero colombiano Jean Carlos Blanco para desequilibrar el partido. La Copa Ecuador se presenta como una oportunidad perfecta para cambiar la página y ganar confianza.

Con ambos equipos con mucho en juego, el encuentro no será sencillo. 9 de Octubre buscará imponerse en casa para no decepcionar a su afición, mientras que Técnico Universitario intentará usar este torneo como trampolín para revertir su mala racha. El ganador avanzará a los octavos de final.

Esto debes saber para ver 9 de Octubre vs. Técnico Universitario HOY

  • Día: miércoles 20 de agosto
  • Hora: 15:00 de Ecuador
  • Dónde: Estadio Municipal de La Troncal
  • Canales de TV y streaming: DSports y DGo

