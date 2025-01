Agenda 2025 del metal subterráneo en Ecuador: novedades para los fans

Poco antes de acabar el 2024 corrió la noticia de que el grupo alemán de heavy metal Scorpions tocará en Quito este año, exactamente el sábado 3 de mayo, en el estadio Atahualpa.

Por sus seis décadas de existencia harán una gira que los llevará a Estados Unidos, con seis fechas en Las Vegas, continuará en México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, y luego en Europa.

Pero esta es solo la cara más visible del metal, un vasto mundo que abarca un sinfín de subgéneros que no han tenido tanta visibilidad hasta ahora entre los públicos masivos, pero que mantienen una actividad constante, incluso con la llegada de artistas foráneos.

La actividad se abre este mismo fin de semana, con un doblete: Two Face Sinner, banda de metal negro de Perú radicada en Canadá, y los speed thrasheros Violentor de Italia, que lanzó hace pocas semanas su sexto larga duración, Burn in Metal (sello Folter Records). Ambas tocarán este sábado 4 de enero en Riobamba (Rocka Rolla Bar) y el domingo 5 en Cuenca (Steel Metal Rock Bar).

Además, dos grupos del frío nórdico europeo se presentarán en Quito. El sábado 15 de marzo, los suecos Sacramentum descargarán su death black cargado de melodía, una de las características del metal violento de su ciudad natal, Gotemburgo.

Después de disolverse en 2001, volvieron en 2019 y desde entonces han estado tocando con frecuencia, incluso en festivales como el Candelabrum Metal (México) o Setembro Negro (Brasil) en 2023 y el Festival Março Maldito (Brasil) el año pasado. Esta vez serán 17 fechas en diez países de Norte, Centro y Sudamérica.

Y para el jueves 15 de mayo, el grupo finlandés Beherit, que desde sus primeros trabajos de war black metal ha recorrido un largo camino de idas y venidas de otros estilos como el dark ambient, la electrónica y el industrial.

Además el viernes 7 de marzo Quito acogerá el Festival Alma Samana 2025 (cuarta edición), en el Miami Recepciones, con los blackmetaleros Acherontas (Grecia) e Inferno (Rep. Checa), como parte del denominado Sinister Astral Incarnations Tour. Los acompañarán Bloodshed (death metal de Colombia) y los grupos nacionales Death’s Cold Wind y Demolay.

Dave Rotten en Latam

En Quito el lunes 7 de abril se presentará en la gira Gore over Latam el grupo español de death Avulsed, que en sus redes ha garantizado que al fin visitará la región, tras los problemas ocurridos anteriormente con promotores, según han explicado. Serán 10 fechas en cinco países (se suman Perú, Chile, Colombia y Venezuela).

Avulsed nació en Madrid, España, en 1991. Este año lanzarán en marzo su octavo álbum, 'Phoenix Cryptobiosis', a cargo de Xtreem Music, sello de su vocalista y líder, Dave Rotten. Daniel Pereira

Avulsed está liderado por David Sánchez González, mejor conocido Dave Rotten, personaje muy activo en la escena extrema mundial no solo como músico sino sobre todo por haber fundado y dirigido tres sellos para promocionar el metal subterráneo: Drowned Productions (1990-1994), Repulse Records (1994-2002) y Xtreem Music (del 2002 a la actualidad), con los que ha lanzado infinidad de discos y reediciones de nombres como Adramelech (Finlandia), Centinex (Suecia), Incantation (EE.UU.), Vader (Polonia) o incluso grupos latinoamericanos como Masacre (Colombia), Totten Korps (Chile) o Vibrion (Argentina), por solo nombrar un puñado de su inmenso catálogo.

En el Puerto Principal

El viernes 24 de enero tocarán en Guayaquil los heavymetaleros españoles de Mago de Oz, junto con sus compatriotas de Avalanch (fotografía derecha), en la línea del power y el progresivo.

Un día después ambas agrupaciones se presentarán en la capital, en la Plaza de Toros, en una cita que estaba programada para el año pasado, pero que tuvo que cancelarse por los apagones que atormentaron al país.

En marzo (sábado 22) en la Perla del Pacífico tocará el guitarrista finlandés Timo Tolkki, quien perteneció a Stratovarius y estará respaldado en vivo por el grupo local Lancelot. Ellos compartirán tarima con Tren Loco de Argentina, que está festejando 34 años de hacer heavy, además de la banda guayaca Cabaré.

Y para la segunda semana de mayo, en Guayaquil y en Quito tocará el grupo alemán de brutal death progresivo Defeated Sanity, que está presentando su disco de 2024, Chronicles of Lunacy, del sello francés Season of Mist, el cual ha lanzado proyectos muy interesantes que invitamos escuchar con atención.

Nameless viene con su emocional death caleño

Al igual que Poema Arcanus de Chile, Total Death de Ecuador o Mythological Cold Towers de Brasil, el grupo colombiano Nameless (foto) es un referente del doom que se produce en América Latina. La banda caleña realizará en el país su gira The chants of our victory, que comprenderá presentaciones en el programa Cabina del Terror en Quito el 29 de enero, en Cuenca el 30, en Quito en un concierto el viernes 31 (en La Comarca) y en San Pablo del Lago, Otavalo, el sábado 1 de febrero (Casa Barrial de Araque).

Nameless, de Cali, Colombia, se dio a conocer en el país con su EP 'Across the Threshold', lanzado en 1996 y en el que cantaba Miguel Zuluaga, fallecido en 1998 Rikardo Pantoja

