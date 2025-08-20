Contraloría inicia investigación a los prestadores del IESS

El examen se efectúa a las derivaciones y prestadores privados del IESS en las coordinaciones de Pichincha y Guayas

El IESS está en el ojo de la Contraloría. La entidad inició una verificación previa a las derivaciones y los pagos a los prestadores privados.

La Contraloría General del Estado (CGE) inició un examen previo a las derivaciones y al pago que reciben los prestadores privados por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en las coordinaciones provinciales de Pichincha y Guayas.

(No te pierdas| Los dueños de la salud: Las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS)

EXPRESO conoció este 20 de agosto de 2025 que la orden de trabajo se emitió el lunes 18, luego de que este Diario reveló que el IESS ha entregado más de $8.000 millones a las clínicas privadas desde hace 13 años.

Según la disposición de la entidad, las verificaciones preliminares buscan “establecer los posibles alcances de acciones de control” que la Contraloría iniciará como parte del plan anual de controles de este año o del 2026, en función de la capacidad operativa de sus unidades.

Desde la Contraloría se explicó que el proceso de revisión a las derivaciones y prestadoras es una etapa en la que se recopila información para determinar qué acción de control podría ejecutarse, con base en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la CGE y el instructivo de verificaciones.

Dicho artículo de la Ley de Contraloría señala que el control que podría desarrollarse tras la verificación previa "incluye el examen y evaluación críticos de las acciones y obras de los administradores de los recursos públicos". Sin embargo, la auditoría "no podrá modificar las resoluciones adoptadas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus atribuciones, facultades o competencias".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!