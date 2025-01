Nameless: "Sabemos cómo viven el metal en Ecuador"

Podríamos definir de forma genérica al doom death metal como música lenta y pesada, propicia para espíritus taciturnos. No obstante, desde sus orígenes a fines de los ochenta este estilo tuvo varias vertientes según el lugar de origen, de manera que podemos hablar de la escuela estadounidense, holandesa, sueca, inglesa, griega y más, cada una con sus propias particularidades.

El doom death también floreció en América Latina, cuyos músicos se nutrieron de lo mejor de los distintos mundos y añadieron su propio sello.

Desde los noventa, en prácticamente todos los países de la región podemos encontrar bandas adeptas a este género, como Garbage Breed (luego Poema Arcanus, en Chile), Mythological Cold Towers (Brasil), Total Death y Lasen (Ecuador) o Psicorragia (Perú); estas dos últimas con fusiones con música andina, detalle que mencionamos para demostrar cómo las bandas latinas se apropiaron de este sonido.

De nuestra vecina Colombia, país clave en la escena ‘under’ mundial, se erige Nameless como referente en la región, agrupación caleña que está en el país para una serie de conciertos que arrancaron ayer en Cuenca, continúan hoy 31 en Quito y terminarán mañana 1 de febrero en Otavalo, en su gira The chants of our victory. Su baterista y miembro fundador, Robinson Mena, aceptó contestar nuestras preguntas.

¿Cómo era la escena 'under' caleña, y colombiana en general, en los primeros años de los noventa, en lo que respecta a los circuitos de conciertos y la relación entre bandas?

La escena en los 90 traía ese lastre de apasionamiento y radicalismo fruto de la oleada de buen metal en los 80. Ya para los años 90 contábamos con muchas bandas de todos los estilos, pero con más auge el ultrametal estaba en todas partes, sin dejar al lado el buen heavy metal y demás géneros, pero concretamente la música extrema estaba en boca de todos. En cuanto a conciertos, había muchos pero todos de carácter underground. Allí se labraron muchas amistades que aún se conservan.

Además, siempre hay grupos que desaparecen y otras que siguen en pie, como Nameless.

Muchas bandas fueron calentura de momento y el tiempo se encargó de ellas.

A lo largo de estos años han tenido varios cambios de alineación. ¿Cómo ha sido el proceso de selección de los miembros de Nameless? Cada músico aporta su individualidad, pero también la banda tiene una identidad propia definida.

Cada integrante que ha pasado por Nameless aportó de cierta manera a consolidar su sonido, respetando celosamente su línea musical. Aquí en Nameless hay que tener claro que tocamos en función de lo que representamos. El ego individual no tiene cabida en esta banda. Contamos con la fortuna de que la alineación actual cuenta con integrantes que conocen muy bien los elementos característicos de Nameless y su anhelo fue siempre estar aquí. Eso es una gran ventaja para nosotros.

Nameless siempre ha tenido un sonido propio. No sonaban como el doom death inglés, por ejemplo, ni como la escena holandesa, ni sueca. ¿Cuáles han sido sus referentes musicales a través de estos años?

Te podría contar con toda certeza que Nameless empezó haciendo fragmentos acústicos. Sobre esa base y con el pasar del tiempo fue tomando forma su sonido a hacer un death metal, algo raro en nuestro país para esa época. Algunas influencias podríamos decir fueron, y aún los son: Tristitia (Suecia), Bethlehem (Alemania), Bolt Thrower (Inglaterra), el viejo Rotting Christ (Grecia), Katatonia (Suecia) y otras más.

¿Y referentes líricos?

Mucho de (Friedrich) Nietzsche, (Edgar Allan) Poe, (Charles) Baudelaire y el gran (Emil) Cioran.

Ustedes tocaron con Master de Estados Unidos en Cali en 1998 y en abril del año pasado. ¿Podrías comparar ambas experiencias?

Bueno, encontrarnos de nuevo con Master generó mucha nostalgia de lo vivido en el año 1998, primero porque dos de los integrantes del Nameless de esa época fallecieron.

De pronto les ha permitido ver cuánto ha cambiado la escena caleña en estos 26 años.

Considero que ha bajado mucho en asistencia. Las épocas todas traen su propia carga y estos cambios pueden ser de cierta manera no muy beneficiosos. Desde hace mucho no vemos conciertos nutridos de público y hay algunos con muchas falencias. Es de anotar que existen muy pocas personas tratando de realizar buenos conciertos en todos los aspectos.

En Ecuador tienen muchos seguidores.

Gracias. Sí, Ecuador es de los países que más nos han brindado siempre su apoyo incondicional. Sabemos cómo viven el metal en Ecuador, y todo esto es digno de nuestro respeto y admiración. Siempre es bien interesante e importante para nosotros volver a Ecuador.

La cita en Cuenca fue el jueves 30 de enero de 2025, junto a Scavenger (grupo tributo a Death) y Vádim. Nameless

¿Qué otros conciertos tienen en la agenda de este 2025?

Regresaremos a nuestro país con un show en la ciudad de Pasto, luego en marzo iremos a Medellín, Bogotá y otras ciudades más.

Por último, ¿cómo van los planes para la grabación de su tercer álbum, después de su disco en vivo In the lethargic grieg?

En la actualidad estamos próximos a grabar un EP y estamos en el proceso de composición de nuestro nuevo álbum. Esperamos este año puedan ver la luz ambos trabajos.

"Nuestros amados muertos"

A lo largo de su carrera, Nameless sufrió las terribles pérdidas de su vocalista Bethesor (Miguel Zuluaga) en 1998 y su bajista Edwin Castillo en el 2000.

Al respecto, Robinson nos cuenta: “En ese momento no sabíamos qué iba a pasar con Nameless, pero acabar con la banda iba a ser realmente un salto al vacío. Sacamos fuerzas y dimos vida al álbum Dirge (2001, Insane Records), que con Bethesor estaba adelantado en gran porcentaje en el estudio de grabación. Luego la muerte se hizo presente también con el fallecimiento de Edwin. La motivación es saber que somos una banda fiel a su sonido y esencia. No podíamos dejar atrás todo el esfuerzo de años anteriores. Teniendo claro el potencial musical y lírico, había que continuar irremediablemente. Es la mejor forma de tener presentes a nuestros amados muertos”.

