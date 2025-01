El drama de ser telonero de bandas internacionales en Ecuador

Un comentario del sonidista de Viuda Negra provocó que ya no estuviera en la apertura de Mägo de Oz

Viuda Negra no tocó antes de Mägo de Oz, pero se presentará junto a Basca en el Teatro San Gabriel el próximo sábado.

Unos 2.500 espectadores llegaron el viernes 24 de enero al Centro de Convenciones, en Guayaquil, para el concierto que encabezaron Mägo de Oz y Avalanch. La cuota nacional ahí la cubrió Lancelot Metal Band. Su guitarrista y cantante, David Acosta, describe así la presentación: “gratificante, de mucho crecimiento frente al público, pero no fue una experiencia perfecta”.

Los 35 minutos de repertorio que habían ensayado los locales, terminaron en dos canciones (12 minutos sobre la tarima): “Guerrero Astral” y “Sueño Universal”. Acosta explica que se debió “a que no se pusieron de acuerdo entre la producción y el sonido, que tenían que bajar los breakers (interruptores) a las 19:18”.

Avalanch, que es una de sus “bandas favoritas en español, intentó correr todo media hora, pero Mägo no aceptó por su itinerario" –cuenta–; "no íbamos a pasar el momento incómodo de que por animarse a tocar otra canción te apaguen el sonido o las luces”. El público no estuvo satisfecho con el corte.

Antes de subir al escenario, “nos ofrecieron la locura de tocar al final: nada que ver. Preferimos dejar un poco picada a la gente para lo que vendrá el 22 de marzo, que vamos a tocar con Tren Loco (Argentina) y a celebrar, como banda soporte de Timmo Tolkki (Finlandia), los 40 años de Stratovarius”, dijo.

Varios músicos consultados coinciden en que cada productora influye en los eventos y las “bandas de apertura” no suelen tener una aceptación como la que Lancelot tuvo la semana pasada, antes de la cual incluso hubo una rueda de prensa. Pero el sexteto no pudo grabar su presentación como tenían previsto, lo cual significó un gasto en sistemas de sonido que asume el grupo. Mientras su guitarrista respondía a estas preguntas, seguía en espera de que las productoras Trainmaster e IG Shows cumplieran con el pago de honorarios por su show.

Sobre el rumor desmentido por esas empresas sobre el hurto de un sobretodo (abrigo) a uno de los músicos españoles, Acosta considera que esa prenda “apareció, pero el daño ya se hizo (cuando el violinista Carlos “Moha” Prieto se quejó del supuesto robo); me molesta que Mägo no rectifique –enfatiza–. Eso afecta a la ciudad, sin duda”.

Lancelot acortó su repertorio en Guayaquil pese a que el público les pidió más canciones el sábado pasado. Cortesía

La agenda de Viuda Negra

La banda española Mägo de Oz cumplió con el concierto que había postergado en Quito. Fue el sábado pasado con una buena asistencia a la Plaza de Toros Monumental, sin embargo, continuaron las controversias sobre el escenario.

Luego de dar el aviso de que no tocarían el 9 de noviembre de 2023 en el Ágora de la Casa de la Cultura (donde habían agotado los 4.250 boletos en taquilla), uno de los ingenieros de sonido de la banda quiteña que abriría el concierto, Viuda Negra, difundió un vídeo en su cuenta de TikTok con el cual trató de desmentir que los estelares y a los asturianos Avalanch, que habían dejado de tocar por motivos relacionados con los apagones.

Luis Vargas dijo que debido al ruido de una pedalera de guitarra los músicos españoles “empezaron a empacar sus cosas (...), como que valemos una tontería los ecuatorianos, se largaron y no lucharon por ese show”. Para el 12 de noviembre, los teloneros se desligaban de esas declaraciones con la frase: “los miembros de Viuda Negra no tenemos el conocimiento técnico para pronunciarnos en ese ámbito”.

Fue el pasado 25 de enero que las productoras Show Factory y Orion Show Business decidieron aplazar el concierto, sin músicos nacionales en el cartel. Y en un momento de su presentación, uno de los guitarristas de Mägo, Víctor de Andrés, confirmaba al micrófono “el flaco favor que le hace a las bandas locales (el técnico de Viuda Negra)”.

EXPRESIONES le consultó al vocalista Santiago Silva el motivo de la cancelación. Respondió que el contrato suscrito con los productores dice que un mes después de lo anunciado no podrán incluirlos en el show. “Se movió la fecha, no por culpa nuestra, pero esa es la razón por la que no estamos (...); cumplieron con un el anticipo, pero hay un saldo pendiente, esperamos que se resuelva”.

Hasta el cierre de esta edición la deuda con Viuda no se había saldado. Su próximo concierto será junto a los cuencanos Basca, el 1 de febrero, en el Teatro San Gabriel que espera a 760 asistentes. “Estamos concentrados en nuestro show y lanzamiento del video este sábado”, contó Silva; “después de eso empezaré a presionar si ellos no se pronuncian”.

Lo que viene “es una buena oportunidad para empezar a posicionar el metal nacional”, dice. El público ecuatoriano “está acostumbrado a rendir homenaje a bandas internacionales y, a veces, las locales quedan un de lado, no se ha hecho una gira conjunta de bandas representativas, por ejemplo”, señala Silva con la expectativa de que Viuda Negra y los cuencanos Basca repliquen el concierto programado para el próximo sábado en otras ciudades.

¿Power metal con renovados teloneros?

El productor local, Diego Eivar –también músico del grupo Sarcasmo– explica que “compartir experiencia con bandas internacionales de gran trayectoria es un aprendizaje, ayuda para ser tomado en cuenta para otras presentaciones”. Con la firma Metaleros Ecuador, cuenta, “valoramos cómo se desenvuelven las bandas en lo musical y en las redes sociales, que son muy importantes dentro de su promoción”.

A mediados de enero, Eivar anunció que la llegada de Gutalax (República Checa) al país, el 22 de marzo. Será con un cartel extremo compuesto por Gastrorrexis, Ch. D., Visceral Decay, Producto de Plagas y S x W x M x. El aforo es de 400 personas, en La Ideal. Y el evento Metal de Exportación que incluía inicialmente a los checos pasará a octubre.

“Las opiniones constructivas siempre las tomamos en cuenta”, señala y recuerda que para el concierto de Amon Amarth (Suecia) en Quito del año pasado recibieron inscripciones de varias bandas y se decidieron por Mutilated Christ de Ambato mediante una encuesta realizada en metalerosecuador.com.

En ese sitio se acaba de anunciar que los fineses Stratovarius tocarán en la Estación de Cristal Teleférico, el sábado 12 de abril. Los teloneros también se definirán mediante votaciones. Para ese evento, CKConcerts espera a mil asistentes.

