Estas son las bandas españolas que llegarán a Ecuador este año

Para el púbico metalero este año se inició con la desazón de no tener anuncio para la tercera edición ecuatoriana de The Metal Fest. En cuanto a otros festivales, mientras en Bogotá se realizará el Monsters of Rock con cuatro súper bandas el 30 de abril, a Quito solamente llegará Scorpions el sábado 3 de mayo.

La rentabilidad de las bandas españolas, en cambio, parecen constituir una garantía para que promotores locales se enfoquen en ellas. Los madrileños Mägo de Oz cumplirán su oferta de aplazamiento del show que suspendieron el 9 de noviembre de 2024 en el Ágora de la Casa de la Cultura y para el cual se vendieron los 4.250 boletos disponibles.

La nueva fecha, en la Plaza de Toros Monumental de Quito, será el sábado 25 de enero. Allí el aforo es de cinco mil espectadores, por lo que quedarían por venderse unas 700 entradas en boleterías para que vuelvan a colgar el letrero de ‘Sold out’ que ya pusieron el año pasado. Además, tocarán en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil, el viernes 24 de enero. Ahí el aforo de tres mil personas.

Los asturianos Avalanch están en ambos carteles, como se había anunciado antes de que los apagones de noviembre derivaran en el aplazamiento. En el Puerto principal los encargados de abrirles el telón serán Lancelot Metal Band, pero ha llamado la atención que Viuda Negra no acompañará a los europeos en Quito, como se anunció para la fecha de 2024.

El cantante Santiago Silva –que estuvo en la rueda de prensa que Mägo dio en noviembre– le cuenta a EXPRESO que el contrato, suscrito con Orion Show Business y Show Factory, dice que un mes después de lo anunciado no podrán incluirlos en el show. “Se movió la fecha, no por culpa nuestra, pero esa es la razón por la que no estamos” en el cartel, dice Silva; “cumplieron con un el anticipo, pero hay un saldo pendiente, esperamos que se resuelva cuando pase el concierto, tenemos ese compromiso de los organizadores”.

Lancelot Metal Band serán los teloneros en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, el próximo 24 de enero. Cortesía

Vuelve Tierra Santa y Medina Azahara se despide

Otros españoles, Tierra Santa, volverán al auditorio que los recibió en 2022, el Miami Convenciones y eventos, el jueves 20 de marzo. Los promotores, RocKnight Shows, vuelven a trabajar con el quinteto, esta vez para que el tour que lleva el nombre de su último disco, ‘Un viaje épico’, llegue al país.

Sobre la preferencia del público heavy hacia las bandas españolas, el productor David López considera que “además de la parte musical y técnica, el fan puede que se sienta más identificado con las líricas y eso ocasiona un mayor sentido de pertenencia. Al no existir (en sus canciones) la barrera del idioma, se puede crear un sentimiento de arraigo más generalizado y masivo entre los rockeros y metaleros, que con bandas de habla inglesa no llegan a alcanzar los mismos niveles”.

Los últimos eventos con participación internacional que su equipo de RocKnight produjo fue el concierto de Jeff Scott Soto, el 11 de mayo de 2024. Y el pasado 6 de Diciembre organizaron el concierto acústico de los Black Sun en Quito.

A fines del año pasado, los andaluces Medina Azahara anunciaron que se despedían de escenarios a través de una gira en territorio español, luego de 45 años de historia y 23 discos de estudio. “Ahora que estamos muy bien es el momento de irnos”, decía el cantante Manuel Martínez en MariskalRock Tv. Y el guitarrista Paco Ventura confirmó que será un final ‘por todo lo alto’, pero no compondrán más. ‘El Sueño Eterno’ es su último álbum.

Tienen previsto visitar México y Ecuador, señaló Martínez. Aunque la banda aún no ha hecho oficiales las fecha en América.

En cuanto a metal extremo, los madrileños Avulsed estarán en Quito el lunes 7 de abril, en el Orion Club, para el festival Funeral Chants III. El cartel lo completan Deer Hollow, Torture Mind y SxWxMx.

Viuda Negra, Basca y el recuerdo de Folo Jara

El próximo concierto de Viuda Negra será junto a los cuencanos Basca, el sábado 1 de febrero, en el Teatro San Gabriel que espera a 760 asistentes. En mayo de 2022 ambas bandas se habían presentado en Nueva York; han compartido varias veces escenarios en el país y la dupla podría juntarse este año en otras ciudades. En Estados Unidos, el fallecido guitarrista Leandro ‘Folo’ Jara, que integraba Basca, había tocado también con Viuda Negra, en remplazo de Diego Guerra, músico que en ese momento no pudo viajar.

“Es una buena oportunidad para empezar a posicionar el metal nacional –comenta Silva sobre este año–, qué mejor hacerlo así, con bandas representativas, ojalá se puedan ir sumando otras; estamos acostumbrados a rendir homenaje a bandas internacionales y, a veces, las locales quedan un poco de lado, no se ha hecho una gira conjunta, por ejemplo”.

