Marcela Aguiñaga inaugura sistema de monitoreo vial con IA ante inseguridad en Guayas

En medio de una creciente ola de violencia e inseguridad que afecta a todo el país, y con especial fuerza a la provincia del Guayas, la Prefectura anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de monitoreo vial.

El anuncio se realizó este martes durante una rueda de prensa en un hotel del norte de Guayaquil. En el evento, la prefecta Marcela Aguiñaga presentó el Sistema de Monitoreo Vial con Videoanalítica e Inteligencia Artificial, una plataforma tecnológica que, según explicó, permitirá una vigilancia más eficiente y en tiempo real de varios puntos estratégicos de la provincia.

Detalles del lanzamiento del nuevo Sistema de Monitoreo Vial

“Hoy lanzamos el primer Sistema de Monitoreo Vial con Videoanalítica e Inteligencia Artificial en Guayas. Este sistema lee placas, detecta desvíos, monitorea en tiempo real y activa alertas para facilitar operativos de rescate y seguridad que contribuyan a reducir los indicadores de violencia”, señaló Aguiñaga durante su intervención.

El sistema contará con 81,7 kilómetros de vías vigiladas, distribuidos en 15 nodos estratégicos, y estará operando las 24 horas del día, los siete días de la semana. El monitoreo se realizará desde las instalaciones del ECU 911, en coordinación con la Policía Nacional y otras entidades de la Fuerza Pública.

La inseguridad en Guayas preocupa a la ciudadanía

El lanzamiento se da en un momento crítico para la provincia y el país. En lo que va del año, Guayas ha sido una de las provincias más golpeadas por la criminalidad, con reportes diarios de homicidios, extorsiones, robos y atentados, especialmente en zonas urbanas como Guayaquil, Durán y Samborondón.

La ciudadanía ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la falta de control y respuesta frente a esta situación, lo que ha generado presión hacia las autoridades locales y nacionales para implementar soluciones concretas.

La administración anterior se conformaba con quejarse en redes.⁰Nosotras actuamos. Lanzamos el primer Sistema de Monitoreo Vial con Videoanalítica e Inteligencia Artificial en Guayas. Cámaras que ven lo que antes pasaba desapercibido, alertan a tiempo y protegen a las familias.… pic.twitter.com/SoDjbfGGeJ — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) August 6, 2025

El ECU 911 también aportará en el seguimiento

“Decidimos no hacerle el quite a los temas de inseguridad, que sin duda alguna salvan vidas. Creemos que la seguridad no se anuncia, sino que se garantiza con hechos”, afirmó.

La Prefectura ha señalado que este sistema funcionará de manera articulada con el ECU 911 y los cuerpos de seguridad, lo que permitiría una reacción más ágil ante incidentes delictivos o emergencias viales.

Además, la videoanalítica utilizada permitirá detectar patrones de comportamiento anómalos, identificar vehículos sospechosos y activar protocolos de emergencia en tiempo real.

La prefectura y varias autoridades participaron del lanzamiento. Cortesía

