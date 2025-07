Marcela Aguiñaga: "El día que no sirva para la provincia, me iré a mi casa"

En una rueda de prensa convocada este 31 de julio para aclarar, una vez más, la suspensión del paso elevado en Los Ceibos, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, hizo una contundente declaración personal sobre su permanencia en el cargo. Visiblemente cansada de la disputa, aseguró que no se prestará a un "show político" y lanzó una promesa sobre su futuro.

Una campaña de "desinformación"

"Créanmelo firmemente que el día que esté convencida de que no sirvo para la provincia, ese día tomaré la decisión de irme a mi casa", afirmó Aguiñaga, mientras defendía la institucionalidad de la Prefectura. "Pero no me voy a prestar a que una autoridad (en referencia al alcalde Aquiles Álvarez) pretenda dilapidar, golpear a la reputación institucional que tiene la Prefectura del Guayas"

¿Por qué responde al alcalde? El motivo es que Aquiles Álvarez le ha dedicado a la Prefectura varios pronunciamientos donde los responsabilizan de "frenar el progreso de Guayaquil", al "violar la constitución" acatando una disposición del Ministerio de Ambiente, que detectó "irregularidades" en el permiso ambiental para la obra del paso elevado en la av. del Bombero.

Quedará en la historia que la Prefectura del Guayas paralizó el desarrollo de Guayaquil con la obra de Los Ceibos. pic.twitter.com/CXiwuHv36C — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) July 30, 2025

Aguiñaga denuncia 'red de ataques' y advierte: "No cederé a chantajes" Leer más

Entonces, las declaraciones de la prefecta se dan en el contexto de lo que ella calificó como una campaña de "desinformación" en torno al caso. La Prefecta reiteró los fundamentos legales de su accionar, aclarando que el permiso ambiental de la obra no ha sido revocado, sino que existe una "medida preventiva de suspensión de inicio de obra" mientras se sustancia un procedimiento administrativo.

Durante su intervención, también respondió sobre la falta de unidad entre las autoridades. Aguiñaga lamentó el distanciamiento y llamó a la madurez. "Lo que esperamos todos los ecuatorianos es que por supuesto haya unidad en momentos de dificultad. Que nos pongamos por primera vez la camiseta del Ecuador, que cuando juega la Selección, une", reflexionó.

Finalmente, la Prefecta insistió en que las decisiones de su administración se basan en criterios técnicos y no en "narrativas políticas" ni presiones.

¿Por qué se suspendió la obra en Los Ceibos?

El Ministerio cuestiona cómo, a pesar de esta advertencia técnica interna, el proyecto fue tramitado y aprobado con un Registro Ambiental. La ley es clara: el Código Orgánico del Ambiente (COA) establece que los proyectos de "mediano y alto impacto" requieren obligatoriamente una Licencia Ambiental, un permiso mucho más riguroso. Según el MAATE, esta es una contradicción fundamental en el proceso.

Finalmente, el documento del MAATE eleva la alerta al plano legal. Sostiene que los hallazgos podrían configurar una "presunta infracción muy grave", según lo establecido en el Artículo 318, numeral 5, del Código Orgánico del Ambiente. Dicha infracción se define como el "suministro de información incorrecta o que no corresponda a la verdad de los hechos" con el fin de inducir a error a la autoridad ambiental. El informe va un paso más allá y añade que esta situación "incluso podría dar paso al cometimiento de una infracción de tipo penal que deberá ser investigado por la Fiscalía General del Estado".

No obstante, la Prefecta aclaró que ha decidido "hacer una pausa" en esa acción. "Con la mesura y la madurez que necesitan nuestra provincia y nuestra ciudad, primero estamos llevando adelante el procedimiento de rigor. Luego de las resoluciones pertinentes tomaremos la decisión si creemos que hay algún tipo de indicio o duda del posible cometimiento de un delito penal", explicó.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!