Solanda Goyes: “Quien más ha boicoteado al Consejo de Judicatura es Mario Godoy”

La Asamblea no logró destituirla, pero en un mes la vocal Goyes estará fuera de la Judicatura. Dice que es perseguida

La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, ha enfrentado una tensa relación con el presidente del organismo y con el bloque oficialista de la Asamblea, que fracasó en el juicio político.

Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, enfrenta su salida de la institución en medio de tensiones políticas y cuestionamientos. Aunque la Asamblea Nacional no logró destituirla mediante juicio político, advierte que hay una persecución desde la Contraloría. Además de tener denuncias anónimas y campañas en redes sociales mediante el uso de cuentas trolls.

Para ADN, su juicio político fue un fiasco. ¿Cree que usted ya está fuera de peligro o se activará otra cosa?

El asambleísta Jaramillo se ha dedicado a tomarme lista. Pero no ve lo que la gente quiere: los cambios profundos. ¿Y cuál era la transformación que se requería? Implementar los jueces especializados en materia constitucional. Aunque este juicio político se dio de forma injusta, no es la única acción que me han iniciado.

¿Cuáles son las otras?

Se han iniciado absurdas peticiones por parte del director general, que se debe al presidente del Consejo de la Judicatura. Este último dijo en una entrevista que había conocido de una persona anónima. Siempre hacen cosas desde el anonimato, en función de supuestas irregularidades que nunca quieren decir de dónde salen, y una no sabe contra quién se defiende. Denuncian en la Contraloría y la entidad modifica su plan anual y hace una auditoría que no es auditoría.

¿Por qué dice que no es una auditoría?

Yo he pasado varias auditorías. Pero la Contraloría ya auditó en mi gestión como directora de los servicios de acceso a los servicios de justicia, entre 2018 y febrero de 2024. Ya hizo un examen y reconoció que se cumplieron todos los planes. Hemos desarrollado la plataforma de Femicidios Ec, hemos implementado la celeridad procesal. Eso ya fue auditado, pero ahora encuentran las observaciones. Están buscando algo con qué acusarme.

Parece una persecución política, ¿A qué se debe?

Creo que hay una inmadurez de parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Él no tiene un perfil que le permita deliberar. Yo siempre he pedido cambios (en las resoluciones). He hecho propuestas para que le permitan a la Función Judicial recuperar la legitimidad y eso ha sido visto como una oposición.

¿Es opositora?

No soy opositora por ser opositora. Siempre he presentado alternativas cuando he visto que algo no es lo correcto. Y con el ánimo de debatir ideas, proyectos y elementos técnicos. De 200 resoluciones, en el 95 % hemos votado juntos.

Su relación tensa con el presidente de la Judicatura, Mario Godoy

¿Ha evidenciado una agenda política marcada que Godoy ha buscado imponerle?

No puedo responder si él (Mario Godoy) está llevando una agenda de carácter político. Pero lo que sí puedo decir objetivamente es que no ha hecho la evaluación en un año. En noviembre de 2024 hicimos la declaratoria de nulidad del concurso para la Corte Nacional. Ahí se estableció que en 90 días se tendría listo el reglamento para el siguiente concurso, pero nunca (se) hizo. Se paralizó el concurso del Banco de Elegibles. Allí hay una obvia agenda. No soy la que boicotea el Consejo de la Judicatura. El que más ha boicoteado es el presidente Mario Godoy.

¿Con qué intención?

Creo que él tenía la perspectiva de ser reelegido como presidente. Se dedicó a trabajar para ello y descuidó la agenda institucional.

¿Cómo queda el Consejo de la Judicatura? En un mes usted estará afuera.

En términos personales, tengo la satisfacción del deber cumplido. En términos institucionales, que la mayor carga es del presidente de la Judicatura, pues por reglamento decide qué se trata y qué no se trata. Él queda con una deuda muy grande porque no ha hecho nada de los temas importantes.

En redes sociales hay una campaña de desprestigio en su contra. ¿La ha visto?

Buscaban posicionar un relato sobre que yo aspiro a ser presidenta de la Judicatura. Han dicho que me he reunido con Jaime Nebot. Han dicho que soy correísta. Pedí que se indague quién filtró mi pasaje de avión (para Guayaquil), pero ahí no han hecho nada. Han buscado agotarme y callarme.

¿Qué piensa que pasará con el Consejo de la Judicatura en manos de Mario Godoy?

No tengo ninguna perspectiva positiva. Ninguna.

Quién es Solanda Goyes: breve trayectoria

Es doctora en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador y tiene un máster en Derecho Constitucional por la UASB. Es militante del Movimiento de Mujeres del Ecuador. Lideró en Ecuador el Área de Género y Democracia, del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA-NIMD).

