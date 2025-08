Expediente del juez Fabara prescribió, pero la Judicatura aún no resuelve quién falló

Para la vocal Solanda Goyes, la culpa de la prescripción del proceso disciplinario contra el juez Fabián Fabara recae sobre el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y su compañera Yolanda Yupangui. Para esta última, los responsables son Godoy y Goyes.

Sin embargo, los hechos muestran que la Judicatura dejó caducar un expediente disciplinario cuya falta, negligencia manifiesta, fue determinada por la Corte Nacional de Justicia.

El sumariado no era cualquier magistrado: se trata del presidente de la Corte de Pichincha y uno de los candidatos propuestos por la Asamblea Nacional para el próximo Consejo de la Judicatura. Cuenta con el respaldo de ADN, pese a que tiene una investigación en la Fiscalía por prevaricato, que deriva del caso Fortunario.

Yupangui sostiene que el primer error fue convocar al pleno el mismo día que prescribía el caso. Y dice que el responsable es Mario Godoy, quien define las convocatorias y el orden del día.

El segundo elemento fue que Godoy se abstuvo de votar, argumentando un conflicto de interés con el juez Fabara.

“El doctor Godoy me hizo saber, incluso antes de la sesión, que iba a abstenerse porque era parte de la terna, junto con el doctor Fabara. En algún momento le pregunté por qué no se excusaba y prefirió no hacerlo. Es su decisión”, explicó.

Excusarse habría permitido que su alterno, Álvaro Román, lo reemplace en el pleno y vote. Pero lo que pasó fue que las vocales Goyes y Yupangui defendieron posiciones encontradas y no llegaron a una resolución.

No es la primera vez que Godoy se abstiene de votar por sus conflictos de interés. El 23 de julio, durante otro expediente disciplinario contra la jueza Mónica Bravo, también de la Corte de Pichincha, dijo que ella tiene su caso por calumnia contra la jueza Nubia Vera. Pero no se excusó ni salió del pleno. Dejó que Goyes y Yupangui decidan.

Ese caso también se trató el mismo día que prescribía. Para evitar la impunidad, dijo Yupangui, aceptó una sanción leve propuesta por la vocal Goyes, pese a que la jueza tenía una declaratoria de error inexcusable de la Corte Constitucional.

Figura. La vocal Yolanda Yupangui es parte del Consejo de la Judicatura. Yolanda Yupangui Vocal del Consejo de la Judicatura

Un tercer elemento en el caso Fabara fue que, justo el día que prescribía, el juez informó que desde septiembre de 2024 había pedido una audiencia que nunca se concretó. Ese mismo día, la otra jueza sumariada junto con Fabara, Inés Romero, pidió ejercer su derecho a la defensa ante el pleno.

“Era técnicamente imposible por el tiempo”, dijo Yupangui. Y agregó: “Poner una situación tan delicada el mismo día que prescribe, para mí resultó muy triste No me hubiera gustado que esto suceda”.

El contraste es evidente. El jueves pasado, el mismo día que se trató el caso Fabara, el Consejo destituyó a una secretaria judicial en Manabí por haber demorado un año en entregar un documento en un juicio de alimentos. Godoy y Yupangui fueron particularmente rigurosos. Goyes pidió una sanción leve porque la funcionaria admitió y corrigió su error. Pero en el caso Fabara, el error es del propio Consejo. Y no tiene reparación: el proceso prescribió.

Asamblea. El bloque correísta buscará el martes 5 de agosto de 2025 cambiar el orden del día para pedir la comparecencia del presidente Mario Godoy.

Mario Godoy, presidente de la Judicatura, es el único que no se pronuncia para explicar este caso.

