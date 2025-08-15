Hallan maleta con más de 50.000 dólares durante allanamiento en vivienda de La Aurora

Agentes policiales desarrollan un operativo en Daule y Playas desde la madrugada de este viernes 15 de agosto

El dinero decomisado estaba dentro de una maleta en una vivienda en La Aurora.

La Policía Nacional realiza el operativo Apolo 3 en varias urbanizaciones de la parroquia La Aurora, en Daule, y en zonas del cantón General Villamil Playas, desde la madrugada de este viernes 15 de agosto.

Uno de las acciones de los uniformados se centran en la urbanización Málaga 2, en La Aurora, luego de que el sábado 9 de agosto fueran asesinadas a tiros dos personas en el interior de una vivienda. El hecho generó conmoción en el sector.

Pasadas las 05:00, agentes policiales allanaron varios inmuebles en el sitio. Junto a la garita de ingreso y salida a la urbanización, varios sujetos fueron detenidos por los uniformados.

Habitantes de esa urbanización de Daule se alarmaron por la presencia de los policías, quienes realizaban allanamientos en varias viviendas. Hasta las 08:00, las acciones se mantenían en el sector.

Allanamientos en La Aurora: Miles de dólares en una maleta en una vivienda

Otro de los operativos se ejecuta este viernes 15 de agosto en la urbanización Santa María de Casa Grande, también ubicada en La Aurora. En el sitio, viviendas fueron intervenidas por agentes policiales.

En uno de los inmuebles allanados, los uniformados hallaron una maleta con más de 50.000 dólares, según indicó un agente policial en el canal RTS. En declaraciones a ese medio, el uniformado indicó que, presuntamente, el dinero pertenecía a una agente de esa institución.

En imágenes se observó que dos hombres fueron retenidos en el interior de la vivienda, en la que incluso había una menor de edad. Los policías desarrollaron pesquisas en el inmueble.

Hasta las 08:30, no se definía la cifra oficial de detenidos durante los allanamientos en Daule y Playas por parte de la Policía Nacional.

