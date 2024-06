Escuela Grind: “No todo está dicho en la música extrema”

El grupo gringo de New England hardcore atendió a EXPRESIONES desde Europa, a donde llegó con su tour The European Turbulence

Históricamente, ha sido escasa la presencia femenina en la escena metalera extrema y punk hardcore, que ya de por sí son géneros minoritarios dentro de toda la gran oferta musical.

Por fortuna, en los últimos años vemos mayor presencia de mujeres formando parte de bandas o liderando sus propios proyectos. Esto es importante, porque la mirada femenina ayuda a diversificar y enriquecer estos estilos, en lo que respecta al sonido, la lírico y la estética.

Entrevistamos a Katerina Economou, vocalista de Escuela Grind, quien nos contó sus planes y su visión de la actual escena extrema mundial.

Siempre hay nostalgia por la época antes de internet, los tape traders y la correspondencia por correo. Ustedes están haciendo música en otros tiempos, con redes sociales y el streaming. ¿Suelen escuchar muchas historias del pasado? ¿Las nuevas generaciones valoran ese pasado?

Creo que las nuevas generaciones realmente valoran el pasado, pero quizá no de la misma manera que nosotros lo valoramos a través de la experiencia vivida. Los más jóvenes están expuestos a todo tipo de música, todo a la vez, al alcance de la mano. Así conocen más música y tienen influencias más amplias que la mayoría de la gente a su edad en el pasado. Cuando encuentran algo que les gusta, que realmente significa algo para ellos personalmente, se esfuerzan por coleccionar y apegarse a los soportes físicos de la misma manera que nosotros lo hacíamos cuando éramos pequeños. Mientras que nosotros teníamos que asistir a un espectáculo o comprar discos para escuchar y conectar con la música, las generaciones más jóvenes pueden encontrar lo que quieren sin necesidad de esta experiencia. Sin embargo, eso no hace que su amor por esta música o su conexión con ella sean más débiles.

Creo que recibir el cariño de un fan joven que ha encontrado tu música en internet, en medio de toda la música increíble que hay, es uno de los mayores halagos. Katerina Economou

En Estados Unidos y los países donde han tocado, ¿ven a adolescentes en los conciertos? Siempre es importante el relevo generacional para mantener fuerte una escena.

Por supuesto. En Estados Unidos y en el extranjero estamos viendo a mucha gente joven en nuestros conciertos. Durante la pandemia hubo una gran oleada de jóvenes que se aficionaron a la música extrema, y ahora que tienen edad suficiente y pueden ir solos a los espectáculos, se están dejando ver con fuerza. Les encanta bailar, son superapasionados y no tienen los mismos prejuicios sobre la música y los géneros que muchos de los veteranos más conservadores. Estoy de acuerdo en que es muy importante que haya gente de todas las edades para que la escena siga adelante.

La vocalista Katerina Economou es portuguesa-griega y está aprendiendo español. David Surovec

En la escena underground de Guayaquil, desde hace unos años ha aumentado la cantidad de bandas de chicas o grupos mixtos. ¿Cómo está la participación femenina en su ciudad y el país en general?

Definitivamente estamos en una era de «toma de poder femenino» en la música extrema y heavy. Creo que nos estamos animando más unas a otras y eliminando ciertas mentalidades para que más mujeres sientan que forman parte de la escena en lugar de ser meras espectadoras. En Estados Unidos es un momento explosivo y emocionante en la música. Desde mi experiencia como mujer, no se trata tanto de que seamos «capaces» de tocar y de que se nos tenga en cuenta para giras y grandes conciertos; es más bien el mero hecho de que ya no se percibe como un truco tener a una chica en un grupo, la gente nos respeta más que nunca y todos trabajamos para que no se nos considere de forma diferente a nuestros homólogos masculinos.

Y en las giras que realizan a otros países, ¿ven más chicas formando parte de bandas o proyectos en la escena extrema?

Sí, por supuesto. Ha habido un aumento exponencial en los últimos cinco años y eso me enorgullece mucho. Estados Unidos es, sin duda, el país más progresista en este sentido de todos los que hemos visitado, pero ahora estamos empezando a ver cómo aumenta también en Europa y otros lugares.

En la música extrema hay mucho respeto por la vieja escuela. Pero también se puede evolucionar. ¿Consideran que no todo está dicho en el grindcore?

Sabemos por experiencia que ciertos grupos de personas no han tenido voz en la corriente principal de estos géneros.

Absolutamente. La cantidad y variedad de influencias a las que podemos recurrir en esta época significa que siempre hay algo nuevo y emocionante que combinar con la música extrema. Además, hay métodos completamente nuevos que aún no hemos descubierto o experimentado en la música. Estoy seguro de que algo nuevo como esto influirá en el grind y el death metal en el futuro. Somos totalmente abiertos en ese sentido. Filosóficamente, no creo que todo se haya hecho y dicho en la música extrema. Sabemos por experiencia que ciertos grupos de personas no han tenido voz en la corriente principal de estos géneros. Siempre defendemos a la población afro y latina, a las mujeres, a las personas queer y a nuestros amigos transexuales porque su voz y su influencia no se han escuchado lo suficiente en esta música. Sin embargo, los tiempos están cambiando y eso nos entusiasma.

Este año lanzarán nuevo álbum

Después de la gira europea, ¿qué planes tienen?

Volvemos en junio para otra gira europea. Esta vez tocaremos en un montón de festivales de verano al aire libre, como Copenhell, Summer Breeze, Brutal Assault y muchos más. Nos encanta tocar en Europa y nuestro público ha crecido allí en los últimos dos años. Mientras tanto, publicaremos un single cada mes para preparar nuestro nuevo álbum, que saldrá en octubre. Se titula «Dreams on Algorithms» y hemos vuelto a grabar con Kurt Ballou por segunda vez. Estamos muy orgullosos de todas las canciones y creemos que muestran una verdadera evolución en nuestra forma de componer y nuestro deseo de superar nuestros límites. Fue muy difícil elegir los singles porque nos encantan todas las canciones y son únicas para nosotros.

El origen de su nombre

¿Por qué eligieron un nombre en español: Escuela?

En el momento en que empezamos nuestra banda nuestro baterista Jesse y yo estábamos en la escuela y consumido por ella. Un día, en un ensayo, estábamos tocando un d-beat y empecé a gritar «¡Escuela! ¡Escuela! Escuela! (en español)» y pensamos que sería un nombre interesante. Un nombre español tenía sentido para nosotros en ese momento, ya que Jesse es orgullosamente mexicano-cubano. Yo soy portuguesa-griega, aunque estoy aprendiendo español, y el nombre «Escuela» suena mucho mejor que «Escola» o «School» (risas).

El baterista Jesse Adan Fuentes completa la formación oficial de Escuela Grind. En la gira europea el bajo estuvo a cargo de Jvstin como músico de sesión. Escuela Grind

