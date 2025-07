Hallan sin vida en Quito a joven que desapareció el 25 de julio

Solo un día después de que fuera reportado como desaparecido, el cuerpo de Zavae Isaac Noboa fue encontrado la mañana del sábado 26 de julio de 2025 en el sector de Guápulo, en el oriente de Quito.

Isaac fue visto por última vez la madrugada del viernes 25 de julio en un club de La Floresta. Vestía una camiseta y pantalón negros y, según relató su madre, en su última conversación le informó que ya iba camino a casa. Sin embargo, nunca llegó.

Cámaras de seguridad ubicadas en la calle Gangotena registraron su salida del lugar a las 03:31 del viernes. Posteriormente, no se tuvieron más noticias sobre su paradero, lo que llevó a su familia a denunciar formalmente su desaparición ese mismo día.

En la mañana del sábado 26, agentes de la Policía Nacional encontraron el cuerpo sin vida de Isaac en Guápulo. El levantamiento se realizó con la presencia de agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), quienes actualmente realizan las investigaciones para esclarecer los hechos.

El mensaje de sus padres

El fallecimiento del joven de 24 años ha generado consternación entre sus familiares, amigos y conocidos, quienes durante el viernes y sábado se volcaron en redes sociales para compartir información, apoyar la búsqueda y expresar su esperanza de encontrarlo con vida.

Su padre, a través de una publicación en redes sociales, agradeció el apoyo recibido: "Sus oraciones, su apoyo incondicional y su presencia nos sostuvieron cuando las fuerzas ya no alcanzaban. Con un dolor que no se puede poner en palabras, comparto que mi hijo ya descansa en paz. No es natural, no es lo que debería pasar. Un padre no debería enterrar a su hijo. Me aferro a sus recuerdos, que vivirán por siempre en nuestro corazón", escribió.

La madre de Isaac también agradeció a las personas que se sumaron a la búsqueda de su hijo. "Me llena el corazón saber que tanta gente lo ha querido, hoy me arrancan las entrañas. Mi hijo ya no está en este mundo y solo me queda la esperanza de pensar que mi Dios lo acogerá y un día volveré a escuchar su voz, diciendo 'mamita te amo, eres la mujer más hermosa' (...)".

#DesaparecidosEcuador | #Pichincha: si tienes información sobre la ubicación de Zavae Isaac Noboa Vásquez, comunícate de inmediato con las autoridades. Fue visto por última vez el 25 de julio de 2025 en el sector de La Floresta, en el centro norte de #Quito. pic.twitter.com/lXxuek1kas — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 26, 2025

