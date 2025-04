Charlie Parra del Riego: “Continuaré hasta que el cuerpo aguante”

Como comentábamos la semana pasada en estas páginas, cuando un nombre destaca por su trabajo en el mundo musical, las audiencias y colegas suelen solo ver los flashes de las cámaras, la repercusión mediática, el número de ‘likes’ y el signo de dólares.

Con demasiada facilidad olvidamos que detrás de una carrera exitosa, hay un camino lleno de dedicación sostenida en el tiempo, tenacidad y sobre todo resistencia.

Es el caso del guitarrista peruano Charlie Parra del Riego, de cuarenta años, quien a pesar de hacer forjado sus gustos y vocación musical en los años pre-internet, ha sabido adaptarse a los tiempos y aprovechar los recursos que ofrece la tecnología, para mostrar su arte al mundo y, principalmente, conectar con otros melómanos y artistas. Porque al fin y al cabo, de eso se trata precisamente el arte: de tender puentes con otros y enriquecerse de esa conexión.

Su trayectoria está llena de hitos que le han permitido difundir su música a cada vez más rincones del mundo, como el haber tocado junto al estadounidense Slash como guitarrista acompañante, colaborar con distintas agrupaciones, trabajar para firmas de instrumentos y equipos e incluso que la marca de guitarras Kramer haya lanzado dos modelos dedicados a él: la Charlie Parra Nite-V Plus y la Kramer Charlie Parra Vanguard.

EXPRESIONES conversó con Charlie, quien viene de presentarse en el Festival Vivo x el Rock 2025 realizado en Lima a fines de marzo pasado y visitará nuestro país en octubre con el grupo español Saratoga.

Viene de presentarse en el Festival Vivo x el Rock 2025. ¿Qué tal la experiencia?

Lo vivido en el festival fue maravilloso. Ya había participado en ediciones anteriores, incluyendo la de 2019.

Tocó tanto con su proyecto propio como con M.A.S.A.C.R.E., referente del heavy metal peruano.

Mi experiencia tocando con M.A.S.A.C.R.E. fue una especie de ‘cierre del círculo’, al compartir escenario por primera vez con Omar Pizarro y con una banda con la que crecí y aprendí al lado de mi maestro Coqui De Tramontana. Una mezcla de brutalidad y nostalgia, con una dosis de buenos vientos para sus próximos proyectos.

¿Y con su proyecto?

Con mi banda tuve la oportunidad de tocar mis canciones, incluyendo el nuevo single La unión hace la fuerza que estará disponible próximamente. El reto fue ser el segundo acto de todo el festival en el escenario 3. La convocatoria en nuestro escenario superó totalmente nuestras expectativas. Una grata sorpresa para un horario casi de apertura del festival.

Debe ser un orgullo el que su país tenga este tipo de festivales de primer nivel. Asumo que ha sido un proceso llegar a estos altos estándares. ¿Cómo ha visto evolucionar la escena peruana en ese sentido?

Comencé a tocar en conciertos en 2003, en una especie de límite entre ‘lo viejo y lo nuevo’. Digo esto porque los afiches de conciertos independientes en las calles serían reemplazados en gran parte por post en redes sociales tan solo unos años después. Sobre la calidad, la logística ha crecido mucho en dos décadas. En la mayoría de festivales y conciertos de los últimos años, es muy extraño que continúe aplicándose lo de que ‘ser underground justifica lo precario’.

Eso ya no es un pretexto.

Las bandas suenan bien, tocan bien, los técnicos saben lo que hacen y el público asiste al show. Lo que no ha cambiado mucho es el bajo consumo de ‘merchandise’ (mercadería de las bandas) y la mala costumbre de comprar a último momento. Esa ‘cultura’ todavía está en desarrollo.

Charlie Parra con Chris Jericho (luchador y músico), con quien toca en las bandas Kuarantine y Fozzy. AG-Expresiones Kara Marie

Está cambiando la mirada que se tiene sobre el metal que se hace en América Latina. ¿Opina también que la escena de la región se ha reivindicado a nivel mundial?

Totalmente. Lo más objetivo es mencionar el metal brasileño, grupos como Sepultura, Angra, Nervosa, Crypta, etc., ya que se ha consolidado a nivel mundial, tanto en países de habla hispana como en el resto del mundo. No considero que sea el mismo caso de bandas como V8, Rata Blanca o Kraken, que han cruzado fronteras con éxito específicamente en países de habla hispana.

Los países latinos no suelen conocer tanto de las escenas de sus naciones vecinas. ‘Redescubrirnos’ permitiría conocer toda esa riqueza musical y también sería una forma de abrir mercados.

Estoy totalmente de acuerdo. Las bandas que conozco de ciudades específicas son bandas con las que he compartido escenario junto a Saratoga en los últimos tres años, como los ecuatorianos de Aztra. En México conocí a Spit on Your Grave, Ozymandias y Leprosy. Son ejemplos que me vienen a la mente en este momento, ya que cuento con material en casa de bandas con las que toqué en Buenos Aires y Bolivia.

Hay una brecha que se debe acortar.

Mientras no se pierda el concepto de comunidad entre bandas y fans, esa brecha se puede acortar cada vez más. Hasta hoy sigo en contacto tanto con el guitarrista de Aztra, como con el guitarrista de Ozymandias y el guitarrista de Leprosy. Pero en esta era de la ‘conectividad’, también existe el lado oscuro de la inmediatez, en la que cada vez es más complicado generar una conexión real y duradera con una comunidad.

Me atrevo a recomendarle tres bandas ecuatorianas: Anima Inside (Quito), Lancelot (Guayaquil) y Basca (Cuenca). Por favor, sugiéranos tres grupos de su país.

Les recomiendo a Hyena (banda cajamarquina que participó en el Festival Vivo X el Rock 2025 y que está permanentemente de gira), a Ragnax (proyecto de Luis Sáenz, un joven talento de la guitarra en Perú, que toca en mi proyecto) y a Pus.

Su mirada sobre la música urbana



Latinoamérica tiene una larga tradición de música tropical. ¿Ve viable que de alguna manera el rock y metal que se hace en la región se pueda fusionar más con ese sabor tropical?

Existen esas fusiones desde hace muchos años, como por ejemplo Puya (de San Juan de Puerto Rico), pero siempre uno de los dos estilos termina siendo el género predominante o sin mayor impacto, por lo que no lo veo viable a corto plazo o a gran escala. Al menos, no pronto.

Las nuevas generaciones rockeras son más abiertas a aceptar otros géneros (incluso la música urbana), pero eso sigue siendo un tabú, por así decirlo.

Sobre el género urbano, la verdad es que no lo escucho. A diferencia de colegas que reniegan día tras día y noche tras noche por su existencia, yo simplemente no lo consumo.

Más acerca de Charlie

Charlie Parra forma parte actualmente de las agrupaciones Saratoga de España, Fozzy y Kuarantine (ambas de Estados Unidos). Esta última realiza versiones de la banda Kiss.

Trabaja para marcas de reconocimiento internacional como Kramer (fabricante de guitarras), Ernie Ball (de cuerdas), EMG Pickups (de micrófonos para guitarra y bajo) y Valeton (de pedales de efecto).

Su canal de YouTube tiene más de 193 millones de vistas y más de 866 mil suscriptores.

Ha formado parte o colaborado con muchas otras agrupaciones como Serial Asesino, M.A.S.A.C.R.E, Leusemia, Cuchillazo, Mar de Copas, Kobra and the Lotus, Olaya Sound System, Zen, Barrio Calavera, Inyectores e incluso la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario.

