Anima Inside: “Hemos aprendido a encontrar nuestro propio mercado”

Afortunadamente no se ha perdido el hábito de que siempre que nos visita una banda de carácter internacional, haya representantes ecuatorianos como parte del cartel.

No se trata de una forma de patrioterismo, sino de la oportunidad de exponer el arte que se hace en Ecuador y medir nuestro nivel de crecimiento. No olvidemos que la fortaleza de toda escena se fundamenta, en gran medida, en el respeto que siente el público por sus propios artistas.

En el caso del concierto Masters of Rock en Quito, en el que nos visitarán Scorpions (Alemania), Europe (Suecia) y Foreigner (Inglatera-EE.UU.) este 23 de mayo, el encargado de abrir el show es Anima Inside. La banda capitalina se encuentra en un momento especialmente dulce, pues está en plena campaña de promoción de su nuevo álbum, Alien. Así que sumar este festival a su itinerario de conciertos se convierte en un premio a sus casi dos décadas de carrera.

Compartir tarima con estos grandes nombres del rock y metal mundial es un privilegio que cualquier otro grupo quisiera tener. Pero no olvidemos que son logros que no se consiguen de la noche a la mañana, y que implican un enorme esfuerzo sostenido durante años, un sacrificio que muchos no están dispuestos a asumir. Justamente conversamos al respecto con ellos, también de su disco y las expectativas de este megashow que se viene.

Anima Inside tiene mucha experiencia en grades tarimas. De todas formas, asumo que es inevitable sentir algo de nerviosismo ante el Masters of Rock, por el escenario y el nivel de las bandas del cartel. ¿Cómo están viviendo el proceso de preparación?

Más que nerviosismo, lo vivimos con mucha responsabilidad y preparación profesional. Anima Inside ha tenido la oportunidad de presentarse en festivales internacionales junto a bandas como Kiss, Mr. Big, Deep Purple, Ozzy Osbourne, entre otras, en países como México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, por lo que entendemos bien la exigencia de estos escenarios.

Además, están en plena gira promocional de su nuevo disco, Alien.

Eso nos ha permitido recorrer varias ciudades y mantener un alto nivel de consistencia escénica. La banda se encuentra en ensayo permanente, incluso en formatos sinfónicos, y eso ha reforzado nuestra cohesión musical y escénica. Llegamos al Masters of Rock con experiencia, preparación y muchas ganas de representar a Ecuador a la altura que se merece.

Por todo el trabajo realizado durante su trayectoria, se han ganado el representar a Ecuador en estos shows de nivel súper top.

Anima Inside lleva casi 20 años de trayectoria. Siempre hemos manejado este proyecto con profesionalismo. Recuerdo que cuando dejamos nuestro 'press kit' en nuestro primer show internacional, que fue con Deep Purple, la mayoría de artistas locales no manejaban esos parámetros. Siempre buscamos tener un buen disco, videos profesionales, y eso, al final, nos ha dado un posicionamiento diferente.

Muchas veces los fans y los colegas músicos piensan que logros así se consiguen de la noche a la mañana, pero no están conscientes del esfuerzo que hubo detrás.

Es fundamental entender que este tipo de logros no se alcanzan de manera inmediata. Detrás hay años de trabajo continuo, planificación estratégica, aprendizaje constante y, sobre todo, disciplina. Además de componer y tocar, una banda debe aprender cómo funciona la industria, cómo conectar con su público y cómo construir relaciones a largo plazo. También implica invertir tiempo y recursos, corregir errores y adaptarse. La clave está en tener una visión clara y la determinación de sostenerla en el tiempo.

Muchos no están conscientes del esfuerzo que requiere.

Detrás de todo hay también mucho sacrificio. Como anécdota, cuando recién comenzábamos, viajábamos a las 04:00 de Quito a Guayaquil para golpear puertas en las radios hasta que nos 'pararan bola'. Luego regresábamos esa misma noche. Somos una banda que ha trabajado duro, que ha buscado oportunidades constantemente. Por supuesto que también nos han cerrado puertas, muchas. Pero gracias a eso hemos aprendido a encontrar nuestro propio mercado y nuestro público. Y aunque no siempre hemos sido masivos, sí hemos logrado hitos importantes que a veces no son reconocidos, pero que para nosotros tienen un enorme valor.

Tienen planeadas fechas en Argentina, Brasil y talvez también en México. ¿Cómo va la gestión?

La planificación de la gira internacional de Alien va avanzando con muy buen ritmo. Estamos afinando detalles para concretar presentaciones por varios países. Esta gira es parte de nuestra estrategia para seguir posicionando la propuesta de Anima Inside en nuevos mercados, y cada show es una oportunidad para seguir creciendo y conectar con públicos diversos en Latinoamérica.

Sobre su nuevo álbum

Alien es un discazo. Coméntennos por favor acerca del proceso.

Muchas gracias por esa valoración. Alien ha sido un proceso creativo complejo y largo, dividido en varias fases que comenzaron incluso desde la época de grabación de nuestro álbum Duality. Aunque el disco tiene una coherencia conceptual y narrativa clara, las canciones se fueron desarrollando de manera atemporal, ajustándose a distintos momentos emocionales y creativos de la banda.

El lanzamiento originalmente estaba planificado para el año 2020, pero debido a la pandemia tuvimos que postergarlo. Eso generó una dinámica interesante: algunas canciones que estaban previstas salieron del repertorio, y otras nuevas se sumaron en el camino. Las sesiones de grabación se realizaron principalmente en nuestro estudio, Rock On Records, aunque temas como Free Man y Prophets Word fueron grabados individualmente por nuestros invitados desde sus propios estudios, dadas las restricciones por la pandemia.

¿Dónde lo trabajaron?

El trabajo de mezcla y masterización se llevó a cabo en el extranjero, y una vez terminado el producto final, lo entregamos a nuestra disquera Rockshots Records, con sede en Italia. Gracias a su distribución y red internacional, el disco ha tenido una excelente recepción en países como Alemania, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, y ha sido reseñado en medios especializados como Metal Hammer y Power Play Magazine, lo cual ha sido muy gratificante para nosotros.

Anima Inside está trabajado con la disquera Rockshots Records, con sede en Italia, para la promoción de su trabajo a nivel mundial. Javier Andrade

Participan músicos de renombre. ¿Cómo se concretaron estas colaboraciones?

Estas colaboraciones fueron el resultado de una gestión profesional y del respeto que hemos construido como grupo en el circuito internacional. Más allá de sus trayectorias individuales, cada uno de estos músicos sintió conexión con el concepto del disco y se sumó con entusiasmo. Para nosotros, fue un honor poder compartir música con artistas que admiramos, y que aportaron su identidad musical para enriquecer el sonido de Alien.

Con Rudy Sarzo (Quiet Riot, Whitesnake, Dio, Yngwie Malmsteen, etc.) fue gracias a una gran amiga, Diana Rodríguez de Criteria, con base en Los Ángeles. Nos conocemos desde hace varios años, incluso trabajamos juntos cuando tocamos en el Whisky A Go Go y en el Viper Room en Hollywood. Actualmente, Diana es mánager de Mon Laferte y Bunbury. Con Niclas Etelävuori (Verenpisara y ex-Amorphis) nos conocimos en The NAMM Show gracias a Gaby Sisti, una gran promotora del rock argentino. Y por Niclas fue que llegamos a Sami Yli-Sirniö (Kreator).

¿Y con Marcelo Barbosa, del grupo Angra de Brasil?

En el caso de Marcelo Barbosa, tenemos una relación cercana con la escena de Brasil. Nuestro primer disco fue grabado allá, y a lo largo del tiempo hemos tejido amistades con músicos como Tonio Ruiz, Coqui Tramontana, Henrique Pucci, Emiliano de La Beriso y Fer Scarcella, exbaterista de Rata Blanca. Han sido muchos años construyendo relaciones reales y colaboraciones sinceras, y quizás por eso, en otros países nuestro trabajo ha sido tan bien recibido y valorado.

Aparte de subir Alien a las plataformas, lanzaron un tiraje en CD. Hay fans fieles al formato físico.

Sabemos que todavía hay una comunidad que valora lo físico, el arte del álbum, el objeto en sí. Los CD estarán a la venta en conciertos y en nuestra tienda en línea, pero también usamos tarjetas de descarga para promoción con medios y radios. El formato físico tiene un valor sentimental y estético que no se reemplaza fácilmente.

Con refuerzo guayaco en el bajo

El guayaquileño Miguel Patiño (con pasado en Killme, Esto es Eso, Abismo Eterno, Crossfire, etc.) los ha acompañado como bajista de sesión en los últimos años. ¿Él tocará en el Masters of Rock?

Sí, Miguel es un músico increíble y ha encajado muy bien con la banda, tanto musical como personalmente. Ha sido parte de nuestros últimos shows, y sí, estará con nosotros en el escenario del Masters of Rock por supuesto; pero también nos acompañará el Gatto Pazmiño, que es parte de la banda aunque está viviendo en Barcelona, así que vamos con dos 'monstruos' en el bajo.

El bajista guayaquileño Miguel Patiño ha estado colaborando con Anima Inside como músico de sesión los últimos años. Javier Andrade

