El último concierto de Ozzy Osbourne llegará al cine en 2026 como homenaje póstumo

La última actuación en vivo de Ozzy Osbourne se convertirá en un documental cinematográfico titulado Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow. El concierto, que se celebró el pasado 5 de julio en el estadio Villa Park de Birmingham, fue la despedida oficial del músico británico y de la alineación original de Black Sabbath. El evento se desarrolló apenas dos semanas antes del fallecimiento de Osbourne, confirmado por su familia este martes.

El filme, actualmente en producción bajo el sello de Mercury Studios, contará con una duración de 100 minutos y estará centrado en los momentos más emblemáticos del espectáculo. Según un comunicado difundido por los productores, será “una carta de amor a Ozzy y al sonido pionero de Black Sabbath”, con un enfoque tanto en la potencia musical del evento como en el lado íntimo de sus protagonistas.

Una despedida ante miles de personas

Back to the Beginning fue concebido como un festival de más de 10 horas que reunió a más de 42 mil personas en el estadio y a tres millones de espectadores que accedieron a la transmisión en streaming. El cartel incluyó a bandas y artistas como Metallica, Guns N’ Roses, Slayer, Pantera, Alice in Chains, Anthrax, Papa Emeritus de Ghost, Ronnie Wood y Steven Tyler. El evento fue presentado por el actor Jason Momoa.

En el centro del espectáculo estuvo la reunión de Ozzy Osbourne con los otros miembros fundadores de Black Sabbath: Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. Fue la primera vez en dos décadas que los cuatro compartieron escenario, interpretando temas como ‘War Pigs’, ‘Iron Man’, ‘Children of the Grave’ y un ‘Paranoid’ que cerró la noche.

Material exclusivo e inéditas entrevistas

El documental incluirá también material grabado entre bastidores, así como entrevistas con músicos invitados, miembros del equipo de producción y figuras cercanas a Osbourne. La producción ofrecerá una mirada retrospectiva a la carrera del artista, desde sus inicios en Birmingham hasta su estatus como figura central del heavy metal.

A la par de este proyecto, se prevé el lanzamiento de No Escape From Now, otro documental enfocado en los problemas de salud del cantante y su proceso de retiro. Esta producción está prevista para finales de 2025.

¿Cuándo se estrena en cines el último concierto de Ozzy Osbourne?

Por su parte, Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow llegará a salas de cine a inicios de 2026, aunque aún no se ha anunciado una fecha específica de estreno. También se contempla la edición de un producto físico conmemorativo del concierto, cuyos detalles serán revelados más adelante.

