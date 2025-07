Tomorrowland abre sus puertas, pero aún no hay decisión tras voraz incendio

La edición 2025 de Tomorrowland inicia hoy 17 de julio en Boom, Bélgica, bajo un contexto inusual marcado por el incendio que afectó el escenario principal del festival. Aunque las actividades previstas para esta jornada continúan en marcha, la organización aún no ha comunicado oficialmente cuál de los dos escenarios operativos será aplicado, dependiendo del avance en las labores de reconstrucción.

¿Cuándo ocurrió el incendio de Tomorrowland?

El incendio se registró la madrugada del miércoles 16 de julio en el Mainstage, una de las estructuras más representativas del evento. De acuerdo con medios locales, cerca de mil trabajadores se encontraban en el lugar al momento del siniestro. No se reportaron heridos. Las imágenes captadas muestran llamas visibles y una densa columna de humo que provocó una rápida intervención de los bomberos. Las autoridades lograron controlar el fuego antes de que alcanzara el bosque cercano.

A pesar de la situación, el camping DreamVille abrió hoy como estaba previsto y las actividades del programa Global Journey, que conectan a miles de visitantes con experiencias en ciudades como Bruselas y Amberes, continúan con normalidad.

Un mensaje de unidad en medio de la incertidumbre

La organización ha emitido un mensaje agradeciendo el apoyo global: “Estamos profundamente afectados, pero el cariño que nos llega de todas partes y la energía y alegría de los visitantes en DreamVille hoy son realmente reconfortantes”. Además, destacaron el esfuerzo del personal técnico que trabaja intensamente en la zona del Mainstage: “Es una carrera contrarreloj, pero lo estamos haciendo junto a las personas más increíbles del mundo”.

Dos posibles escenarios para este viernes

Aunque el festival abre hoy para actividades parciales, el ingreso total al recinto principal dependerá del avance en las reparaciones. Se manejan dos posibles escenarios, cuya confirmación definitiva se espera para la mañana del viernes 18 de julio:

Escenario 1: Si se logra restaurar la estructura del Mainstage a tiempo, el festival abrirá en su formato completo con todos los accesos habilitados.

Escenario 2: Si la zona afectada no está en condiciones de operar, el camping DreamVille y el recinto principal funcionarán como espacios separados. En ese caso, los artistas programados para el Mainstage actuarán en el escenario The Gathering dentro de DreamVille. Los visitantes alojados en el camping no podrán ingresar al recinto principal, mientras que el resto de asistentes (con Day Pass, Global Journey o Full Madness) podrá acceder al festival, con excepción del Mainstage.

En ambos escenarios, las puertas se abrirán a las 14:00, dos horas más tarde de lo habitual.

Retorno completo esperado para el sábado

La organización proyecta que el sábado 19 de julio el festival pueda operar a plena capacidad. El ingreso al recinto estará habilitado desde las 12:00 para todos los asistentes y tipos de entrada. “Nos uniremos”, declararon los organizadores, reafirmando su intención de mantener la experiencia de Tomorrowland a pesar de los desafíos.

¿Qué ocurre con las entradas de Tomorrowland?

No se ha anunciado reembolso por parte de la organización, ya que el festival continúa adelante, aunque con ajustes temporales. Se ha garantizado que todos los asistentes podrán disfrutar de una experiencia adaptada según el escenario que se active. Se recomienda consultar los canales oficiales para conocer actualizaciones del programa.

Este año, Tomorrowland presenta la temática El Mundo de Orbyz, un universo ficticio de hielo que ambienta los 16 escenarios del festival. Se espera la participación de más de 400 mil personas y presentaciones de artistas como Martin Garrix, David Guetta y Solomun.

